Houthi Gelar 6 Operasi Militer ke Arab Saudi, Serang Bandara di Riyadh hingga Fasilitas Aramco

Milisi bersenjata Houthi. (Al Jazeera)
JawaPos.com - Gerakan Houthi kembali melancarkan enam operasi militer terhadap sasaran militer Arab Saudi, baik di wilayah Arab Saudi maupun Yaman, termasuk serangan terhadap bandara internasional di Riyadh.
"Angkatan bersenjata Yaman melaksanakan enam operasi militer khusus dengan menggunakan sejumlah besar rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone)," kata juru bicara angkatan bersenjata Houthi, Yahya Saree, melalui Telegram, dilansir dari Antara, Minggu (8/11).
Menurut Yahya Saree, Operasi pertama menargetkan Bandara Internasional King Khalid, tangki penyimpanan minyak, serta menara distilasi milik Aramco di Riyadh, ibu kota Saudi.
Sementara operasi kedua menargetkan fasilitas Saudi Aramco di Khurais, wilayah timur Arab Saudi. Untuk. operasi ketiga menyasar stasiun pompa di kawasan Dawadmi.
Lebih lanjut, dala operasi keempat Houthimelancarkan operasi terhadap pasukan Arab Saudi di sebuah kamp Garda Nasional di Najran. Yahya Saree mengatakan, untuk dua operasi lainnya dilakukan di wilayah Yaman utara dengan menyasar pasukan pro-Arab Saudi yang dipimpin oleh para perwira militer Saudi.
Hingga berita ini ditulis, Arab Saudi belum mengonfirmasi laporan mengenai serangan terhadap bandara di Riyadh tersebut.
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