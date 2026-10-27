Angkatan Udara Yordania Gempur Kelompok Teroris yang Serang Gereja di Al-Karak

Serangan terhadap sebuah Gereja Ortodoks Yunani di Provinsi Karak, Yordania, pada Jumat (23/10/2026). (ANTARA/Anadolu)
JawaPos.com - Angkatan Udara Yordania menggempur lokasi kelompok teroris di Suriah bagian selatan. Hal ini sebagai aksi balas atas serangan terhadap sebuah gereja di Provinsi Al-Karak, Yordania.
"Pada Senin (26/10), Angkatan Udara Kerajaan Yordania melakukan operasi khusus yang diberi nama Jordan Retribution-Hmoud, yang menargetkan tempat-tempat persembunyian teroris di selatan Suriah. Operasi tersebut merupakan balasan atas jatuhnya korban jiwa dalam serangan di Gereja Hamoud di Al-Karak Jumat lalu," demikian pernyataan angkatan bersenjata Yordania yang dikutip kantor berita Petra, dilansir dari Antara, Selasa (27/10).
Sebelumnya, Jumat (23/10), dua pria bersenjata keluar dari satu mobil dan melakukan penembakan saat berlangsungnya upacara pemakaman di sebuah gereja di Hamoud, Provinsi Al-Karak, Yordania selatan.
Delapan orang tewas dan 27 lainnya terluka akibat serangan teroris tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Yordania menyebut insiden tersebut sebagai serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok ekstremis.
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