Angkatan Udara Yordania Gempur Kelompok Teroris yang Serang Gereja di Al-Karak

JawaPos.com - Angkatan Udara Yordania menggempur lokasi kelompok teroris di Suriah bagian selatan. Hal ini sebagai aksi balas atas serangan terhadap sebuah gereja di Provinsi Al-Karak, Yordania.

"Pada Senin (26/10), Angkatan Udara Kerajaan Yordania melakukan operasi khusus yang diberi nama Jordan Retribution-Hmoud, yang menargetkan tempat-tempat persembunyian teroris di selatan Suriah. Operasi tersebut merupakan balasan atas jatuhnya korban jiwa dalam serangan di Gereja Hamoud di Al-Karak Jumat lalu," demikian pernyataan angkatan bersenjata Yordania yang dikutip kantor berita Petra, dilansir dari Antara, Selasa (27/10).

Sebelumnya, Jumat (23/10), dua pria bersenjata keluar dari satu mobil dan melakukan penembakan saat berlangsungnya upacara pemakaman di sebuah gereja di Hamoud, Provinsi Al-Karak, Yordania selatan.

Delapan orang tewas dan 27 lainnya terluka akibat serangan teroris tersebut.