Tiga Pelaku Penembakan di Gereja Ortodok Yordania Ditangkap, Satu Kritis

JawaPos.com - Pasukan keamanan Yordania menangkap tiga pelaku penembakan di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Provinsi Karak. Ketiganya mengalami luka tembak saat baku tembak dengan aparat karena menolak menyerah. Salah satu tersangka dilaporkan dalam kondisi kritis.
Direktorat Keamanan Publik Yordania menyatakan, ketiga tersangka ditangkap pada Senin setelah ditemukan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Desa Al-Jadeeda, Karak. Mereka terdiri atas dua bersaudara dan seorang kerabat melalui hubungan pernikahan.
Penangkapan pada Senin (26/10) waktu setempat itu mengakhiri perburuan terhadap para pelaku penembakan yang terjadi saat upacara pemakaman di sebuah gereja pada Jumat. Serangan itu menewaskan delapan orang dan melukai 40 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Yordania.
Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah, aparat mengatakan ketiga tersangka menolak menyerahkan diri dan justru menyerang petugas. Pasukan keamanan kemudian membalas tembakan hingga melukai dan menangkap mereka.
Seorang sumber pemerintah Yordania kepada Al Jazeera menyebut, baku tembak berlangsung sekitar tiga jam. Salah satu tersangka mengalami luka serius dan berada dalam kondisi kritis.
Tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan. Menurut kantor berita Petra, petugas juga menemukan sejumlah senjata api dan amunisi tajam di lokasi penangkapan.
Direktorat Keamanan Publik Yordania menegaskan, “Terorisme tidak memiliki tempat di antara kita.” Namun, aparat belum menyebutkan adanya kelompok tertentu yang terkait dengan serangan tersebut.
Kepala Direktorat Keamanan Publik Yordania, Mayor Jenderal Abdullah Al-Maaytah, mengungkapkan bahwa ketiga tersangka berasal dari satu keluarga. Mereka adalah dua bersaudara dan seorang kerabat melalui hubungan pernikahan.
“Para pelaku serangan terhadap gereja adalah dua bersaudara dan orang ketiga yang merupakan kerabat mereka melalui pernikahan,” kata Al-Maaytah dalam konferensi pers.
Ia mengidentifikasi ketiganya sebagai Hazza Zaidan Mohammed, Meshal Zaidan Mohammed, dan Ahmad Sami Hussein.
Pejabat senior keamanan Yordania mengatakan, sejauh ini tidak ada indikasi bahwa para tersangka memiliki hubungan dengan kelompok lain. Meski demikian, penyelidikan masih diperlukan untuk mengungkap motif penembakan serta latar belakang para pelaku.
Menteri Komunikasi Pemerintah Yordania Mohammad Momani sebelumnya memuji operasi gabungan aparat keamanan yang berhasil menangkap ketiga tersangka. Dalam pernyataan di platform X pada Senin pagi, ia mengonfirmasi bahwa seluruh tersangka terluka dan telah dibawa ke tahanan setelah konfrontasi dengan petugas.
Penembakan terjadi pada Jumat ketika tiga pria bersenjata melepaskan tembakan saat upacara pemakaman di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Desa Hamoud, Provinsi Karak.
Wilayah tersebut terletak sekitar 120 kilometer di barat daya Amman, ibu kota Yordania. Menurut Kementerian Kesehatan, serangan itu menewaskan delapan orang dan menyebabkan 40 orang terluka.
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