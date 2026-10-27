Harga Minyak Brent dan WTI Melemah, Susul Potensi Konflik Timur Tengah Mereda

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Selasa (27/10) pagi, usai potensi penyelesaian perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran muncul dan meredakan kekhawatiran terhadap pasokan.

Melansir Investing pada pukul 09:09 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 1,01 poin atau 0,91 persen ke level 109,76 dolar per barel atau lebih rendah dibandingkan harga Senin (26/10) pagi sebesar 110,19 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,90 poin atau 0,88 persen ke level 100,88 dolar per barel, lebih rendah dari harga pada Senin (26/10) pagi sebesar 101,84 dolar per barel.

Melansir Reuters, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menggelar perundingan dengan pejabat Iran di Teheran pada Senin untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.

Arab Saudi menyatakan kunjungan tersebut bertujuan membuka jalur negosiasi guna mencegah kembali terjadinya eskalasi militer.

Media pemerintah Iran melaporkan, keempat negara sepakat melanjutkan pembicaraan untuk memperkuat kerja sama dalam bidang perdamaian dan keamanan.

Harapan penyelesaian konflik tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan, sehingga menekan risiko dan harga minyak dunia.

Namun, penurunan harga minyak masih cukup terbatas karena peluang tercapainya perdamaian masih rapuh.

Kondisi tersebut diperburuk oleh serangan baru kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran terhadap Arab Saudi, salah satu produsen minyak utama dunia.