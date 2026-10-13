Gara-gara Karhutla Indonesia, Singapura Catat Kualitas Udara Terburuk di 2026

Para prajurit TNI memadamkan api di lokasi karhutla. Belasan ribu personel dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di berbagai daerah Indonesia. (TNI)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia membuat kualitas udara di Singapura memburuk, hingga indeks standar polutan (Pollutant Standards Index atau PSI) mencapai angka 192 pada 9 Oktober 2026.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini dan mendekati kategori sangat tidak sehat, sekaligus memperpanjang episode kabut asap lintas negara yang berulang kali melanda Negeri Singa.
Kondisi tersebut membuat Singapura menghadapi periode kualitas udara tidak sehat terpanjang sejak kabut asap kembali muncul pada awal September 2026.
Sejumlah episode kabut asap bahkan telah melewati ambang batas yang diatur dalam undang-undang antipolusi lintas negara atau Transboundary Haze Pollution Act.
Baca Juga:Karhutla Tanjung Puting Hanguskan 513 Hektare, Prabowo Kirim 200 Pompa hingga Anggarkan Rp 2 Miliar
Berdasarkan laporan The Straits Times, PSI di wilayah tengah Singapura mencapai 192 pada pukul 18.00 waktu setempat, 9 Oktober 2026.
Sementara itu, kualitas udara mulai kembali memasuki kategori tidak sehat sejak 5 Oktober dan bertahan dalam episode yang berlangsung hingga periode pelaporan tersebut.
Dalam pengukuran PSI Singapura, angka 101–200 masuk kategori tidak sehat, sedangkan nilai 201 ke atas tergolong sangat tidak sehat.
Dengan demikian, angka 192 menunjukkan bahwa polusi udara di Singapura telah mendekati tingkat yang lebih berbahaya bagi kesehatan.
Kabut asap lintas negara ini kembali menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi sumber polusi udara regional, terutama ketika musim kemarau membuat api lebih sulit dikendalikan.
Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) menyatakan terus memantau perkembangan kabut asap.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022