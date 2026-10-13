Gara-gara Karhutla Indonesia, Singapura Catat Kualitas Udara Terburuk di 2026

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia membuat kualitas udara di Singapura memburuk, hingga indeks standar polutan (Pollutant Standards Index atau PSI) mencapai angka 192 pada 9 Oktober 2026.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini dan mendekati kategori sangat tidak sehat, sekaligus memperpanjang episode kabut asap lintas negara yang berulang kali melanda Negeri Singa.

Kondisi tersebut membuat Singapura menghadapi periode kualitas udara tidak sehat terpanjang sejak kabut asap kembali muncul pada awal September 2026.

Sejumlah episode kabut asap bahkan telah melewati ambang batas yang diatur dalam undang-undang antipolusi lintas negara atau Transboundary Haze Pollution Act.

Berdasarkan laporan The Straits Times, PSI di wilayah tengah Singapura mencapai 192 pada pukul 18.00 waktu setempat, 9 Oktober 2026.

Sementara itu, kualitas udara mulai kembali memasuki kategori tidak sehat sejak 5 Oktober dan bertahan dalam episode yang berlangsung hingga periode pelaporan tersebut.

Dalam pengukuran PSI Singapura, angka 101–200 masuk kategori tidak sehat, sedangkan nilai 201 ke atas tergolong sangat tidak sehat.

Dengan demikian, angka 192 menunjukkan bahwa polusi udara di Singapura telah mendekati tingkat yang lebih berbahaya bagi kesehatan.

Kabut asap lintas negara ini kembali menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi sumber polusi udara regional, terutama ketika musim kemarau membuat api lebih sulit dikendalikan.

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