Petugas Lab Meninggal Diduga Terpapar Sampel Misterius, Hampir 200 Orang Jalani Karantina di Siberia

JawaPos.com - Hampir 200 orang di wilayah Irkutsk, Siberia, dilaporkan menjalani isolasi medis setelah seorang pekerja laboratorium meninggal akibat pneumonia berat yang hingga kini belum diketahui penyebabnya.

Otoritas kesehatan Rusia langsung memberlakukan protokol darurat karena korban disebut sempat mengalami paparan sampel biologis saat bekerja di laboratorium penelitian patogen berbahaya.

Kasus tersebut terjadi di Shelekhov, sebuah kota yang berada tidak jauh dari Irkutsk. Pekerja laboratorium berusia 28 tahun itu merupakan karyawan Anti-Plague Research Institute.

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Sebelum meninggal, korban dilaporkan memberi tahu tenaga medis bahwa ia secara tidak sengaja memecahkan tabung reaksi yang berisi sampel biologis hidup ketika sedang bekerja di fasilitas tersebut.

Tak lama setelah kejadian, kondisi kesehatannya memburuk. Ia kemudian dirawat di rumah sakit dengan pneumonia berat yang disebut memiliki penyebab atau etiologi yang belum diketahui. Korban harus menggunakan ventilator sebelum akhirnya meninggal pada Kamis.

Hampir 200 Orang Masuk Isolasi

Melansir Independent, kematian pekerja laboratorium tersebut kemudian memicu langkah pencegahan di wilayah sekitar fasilitas penelitian.

Badan pengawas keselamatan konsumen Rusia, Rospotrebnadzor, mengatakan protokol sanitasi darurat langsung diberlakukan setelah muncul kasus 'pneumonia of unknown etiology' atau pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui.

Menurut laporan media regional Liudi Baikala, sedikitnya 197 orang yang diduga memiliki kontak langsung maupun tidak langsung dengan teknisi tersebut telah ditempatkan dalam isolasi medis.