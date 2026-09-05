Lompat dari Jendela, Pria Kabur dari Penculik dan Langsung Menemukan Mobil Polisi

JawaPos.com - Seorang pria yang menjadi korban penculikan nekat melompat dari jendela lantai satu untuk melarikan diri. Saat berlari ke jalan, ia justru berpapasan dengan mobil polisi yang kebetulan masuk ke kawasan tersebut.

Momen dramatis itu terekam kamera CCTV. Korban terlihat melompat ke sebuah pohon, turun ke tanah, lalu berlari sekuat tenaga menuju jalan. Begitu melihat mobil polisi, ia langsung menghampirinya sambil berteriak, “Let me in, let me in”.

Polisi Lincolnshire, Inggris, mengatakan kedatangan mobil patroli pada saat itu mungkin telah menyelamatkan nyawa korban.

Detektif Constable Liam Henderson yang memimpin penyelidikan menyebut pelarian tersebut sebagai momen ketika korban "benar-benar mempertaruhkan segalanya demi meloloskan diri dari mereka yang menyekapnya".

Bagi polisi, keberanian korban untuk mengambil kesempatan sekecil apa pun menjadi penentu. Sebab sebelum berhasil kabur, ia telah mengalami penyiksaan dan intimidasi selama berjam-jam.

Disekap Setelah Dibujuk Datang ke Sebuah Rumah

Peristiwa itu terjadi pada 4 Juli 2025. Korban dibujuk datang ke sebuah alamat di Market Rasen, Lincolnshire. Namun, setelah tiba di lokasi, situasinya berubah.

Ia ternyata tidak diperbolehkan pergi.

Di rumah tersebut terdapat Brad’Lee Ranyard, Nathan Gladwell, Jackson Nicholson, Craig Ranyard dan Danielle Thompson. Menurut kepolisian, korban kemudian mengalami kekerasan secara berulang.