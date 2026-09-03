Korban Banjir Bandang Nepal Bertambah jadi 1.204 orang

Banjir bandang Nepal-Tiongkok. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di Nepal terus bertambah menjadi 1.204 orang. Hal ini dilaporkan kantor berita Xinhua, yang mengutip Otoritas Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Nepal pada Rabu (2/9).

Dilansir dari Antara pada Kamis (3/9), sebelumnya surat kabar Kathmandu Post melaporkan 1.127 korban tewas dalam bencana tersebut.

Otoritas Bencana pada Selasa (1/9) mengatakan sebanyak 330 warga negara asing berhasil diselamatkan pascabanjir.

Banjir bandang menyapu wilayah utara Nepal pada Rabu pagi, 26 Agustus, setelah aliran air yang sangat deras dari China menerjang Sungai Bhote Koshi.

Banjir tersebut terjadi setelah sebuah gletser menyusut dan memicu tanah longsor.

- Korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di Nepal terus bertambah menjadi 1.204 orang, lapor kantor berita Xinhua, yang mengutip Otoritas Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Nepal pada Rabu (2/9).

Sebelumnya surat kabar Kathmandu Post melaporkan 1.127 korban tewas dalam bencana tersebut.