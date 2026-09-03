Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 3 September 2026 | 19.22 WIB

Korban Banjir Bandang Nepal Bertambah jadi 1.204 orang

Banjir bandang Nepal-Tiongkok. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di Nepal terus bertambah menjadi 1.204 orang. Hal ini dilaporkan kantor berita Xinhua, yang mengutip Otoritas Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Nepal pada Rabu (2/9).

Dilansir dari Antara pada Kamis (3/9), sebelumnya surat kabar Kathmandu Post melaporkan 1.127 korban tewas dalam bencana tersebut.

Otoritas Bencana pada Selasa (1/9) mengatakan sebanyak 330 warga negara asing berhasil diselamatkan pascabanjir.

Banjir bandang menyapu wilayah utara Nepal pada Rabu pagi, 26 Agustus, setelah aliran air yang sangat deras dari China menerjang Sungai Bhote Koshi.

Banjir tersebut terjadi setelah sebuah gletser menyusut dan memicu tanah longsor.

 - Korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di Nepal terus bertambah menjadi 1.204 orang, lapor kantor berita Xinhua, yang mengutip Otoritas Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Nepal pada Rabu (2/9).

Sebelumnya surat kabar Kathmandu Post melaporkan 1.127 korban tewas dalam bencana tersebut.

Otoritas Bencana pada Selasa (1/9) mengatakan sebanyak 330 warga negara asing berhasil diselamatkan pascabanjir.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Korban Tewas Banjir Bandang Nepal-Tibet Tembus 500 Jiwa, 1.500 Orang Masih Hilang - Image
Internasional

Korban Tewas Banjir Bandang Nepal-Tibet Tembus 500 Jiwa, 1.500 Orang Masih Hilang

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore