Korban Tewas Banjir Bandang Nepal-Tibet Tembus 500 Jiwa, 1.500 Orang Masih Hilang

JawaPos.com - Korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal-Tibet terus melonjak hingga laporan terbaru mencatat sebanyak 543 orang telah tewas sementara lebih dari 1.500 orang masih dinyatakan hilang.

Operasi pencarian dan penyelamatan kembali dilanjutkan ketika ancaman banjir susulan masih membayangi kawasan terdampak.

Bencana yang menerjang pada Rabu lalu itu menghancurkan bangunan, jembatan, kendaraan, serta permukiman di sepanjang jalur aliran air dan lumpur. Sejumlah wilayah berubah menjadi hamparan lumpur cokelat setelah diterjang arus deras yang datang secara tiba-tiba.

Besarnya jumlah korban membuat bencana ini menjadi salah satu tragedi banjir paling mematikan di kawasan tersebut. Tim penyelamat dari kedua negara kini masih menyisir wilayah terdampak untuk mencari korban yang belum ditemukan.

Ancaman Belum Berakhir Operasi penyelamatan berlangsung di tengah peringatan mengenai potensi banjir berikutnya. Otoritas Nepal dan Tiongkok memperingatkan warga di kawasan yang berpotensi terdampak agar segera berpindah ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, melansir CBC News, ancaman tersebut dilaporkan berasal dari sebuah danau yang terbentuk di bagian hulu setelah bencana terjadi. Danau itu dilaporkan sudah meluap dan masih berpotensi menerima tambahan air dalam jumlah besar.

Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok memperkirakan danau tersebut menampung sekitar 2 juta meter kubik air dan dapat menerima tambahan sekitar 3 juta meter kubik dalam tiga hari berikutnya.

Penyiar negara Tiongkok, CCTV, melaporkan bahwa penghalang alami danau berada lebih dari 10 kilometer dari Pelabuhan Gyirong, titik perlintasan perbatasan yang sebelumnya diterjang lumpur dan banjir.