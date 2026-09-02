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Antara
Rabu, 2 September 2026 | 18.22 WIB

Korban Tewas Serangan AS di Acara Pernikahan di Iran Bertambah jadi Empat Orang

Ilustrasi serangan AS ke wilayah Iran. (CENTCOM)

JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat serangan AS yang menghantam sebuah acara pernikahan di Iran bertambah menjadi empat orang. Hal ini diberitakan media setempat pada Selasa (1/9).

Dilansir dari Antara pada Rabu (2/9), laporan media sebelumnya menyebutkan dua orang tewas dalam insiden tersebut.

Kantor berita Mehr melaporkan bahwa jumlah korban tewas saat ini bertambah menjadi empat orang, sementara 50 lainnya terluka akibat serangan AS di berbagai wilayah di Iran.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, pada Selasa juga menyampaikan bahwa sedikitnya 50 orang terluka akibat serangan AS di Iran.

"Sejumlah warga, termasuk satu anak, tewas di desa Kuhestak (lokasi acara pernikahan menjadi sasaran serangan AS). Hingga 50 warga mengalami luka-luka," kata Kermanpour di platform X.

Editor: Kuswandi
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