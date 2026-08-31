Pasukan AS Serang Peluncur Rudal Iran di Pulau Larak, Tandai Serangan Pertama Sejak Juli

Sistem pertahanan rudal AS, THAAD.

JawaPos.com - Pasukan Amerika Serikat menghantam dua peluncur rudal Iran di Pulau Larak pada Minggu (30/8). Hal ini menandai serangan pertama terhadap wilayah Iran sejak akhir Juli, kata seorang pejabat AS kepada Axios.

Operasi tersebut, yang dilakukan setelah periode jeda selama sebulan dalam keterlibatan militer langsung, menargetkan sistem yang disinyalir sedang disiapkan untuk meluncurkan roket bermuatan ranjau laut ke Selat Hormuz.

Dilansir dari Antara pada Senin (31/8), menurut pejabat AS itu, pasukan Amerika memantau wilayah tersebut secara ketat dan tetap siap untuk melindungi kelancaran arus perdagangan melalui jalur perairan strategis itu. Selat Hormuz menyempit hingga hanya berjarak 39 kilometer di antara Pulau Larak dan Pulau Great Quoin milik Oman.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan beberapa pejuang dan warga sipil tewas serta terluka dalam serangan tersebut dan bersumpah akan membalas.

Sementara itu, Kantor Berita Tasnim milik Iran melaporkan bahwa informasi awal menunjukkan insiden tersebut dilakukan menggunakan serangan drone.

Rincian lebih lanjut mengenai dampak serangan tersebut belum diperoleh hingga berita ini disiarkan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa seluruh ranjau telah disingkirkan dari Selat Hormuz, dan memperingatkan adanya “kebijakan toleransi nol” atas penempatan ranjau baru.