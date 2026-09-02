Putin Murka, Sebut Jepang Penyebab Hubungan Memburuk

JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut memburuknya hubungan antara Moskow dan Tokyo sebagai "sepenuhnya kesalahan Jepang". Pernyataan itu disampaikan setelah kunjungannya ke salah satu kepulauan yang dikuasai Rusia tetapi diklaim Jepang memicu protes keras dari pemerintah Jepang.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (2/9), Putin mengatakan saat berada di Kirgizstan untuk menghadiri pertemuan Shanghai Cooperation Organization bahwa Moskow selama ini memperlakukan hubungan dengan Jepang "dengan sangat hati-hati".

Menurut Putin, Rusia bahkan sebelumnya siap membahas negosiasi perdamaian terkait kepulauan yang oleh Jepang disebut Wilayah Utara dan oleh Rusia disebut Kuril Selatan, meski persoalan tersebut menurut Moskow sudah "diselesaikan".

Jepang dan Rusia memiliki klaim yang bertentangan atas kepulauan tersebut. Jepang menyatakan Kepulauan Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan kelompok pulau kecil Habomai direbut secara ilegal oleh Uni Soviet tidak lama setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II.

Sebaliknya, Rusia menganggap pengambilalihan kepulauan tersebut sah.

Kunjungan Putin ke Etorofu pada bulan lalu memicu protes keras dari pemerintah Jepang. Putin mengatakan dirinya tidak terkejut dengan reaksi Tokyo terhadap kunjungannya tersebut.

Namun, ia mengaku secara umum justru terkejut dengan sikap Jepang terhadap Rusia.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya menyebut kunjungan Putin tersebut "sama sekali tidak dapat diterima".

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolay Nozdrev untuk menyampaikan protes pemerintah.