Tujuh Warga Palestina Tewas, 31 Terluka Akibat Serangan Israel Sehari Terakhir

Ilustrasi: IDF saat melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ( (The Guardian).

JawaPos.com - Tujuh warga Palestina tewas dan 31 lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (2/9).

"Selama 24 jam terakhir, tujuh jasad dievakuasi ke rumah sakit di seluruh Jalur Gaza. Sebanyak 31 lainnya mengalami luka," demikian menurut Kemenkes, dilansir dari Antara, Kamis (3/9).

Pihaknya menambahkan bahwa sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan lantaran tim ambulans dan pertahanan sipil hingga kini belum dapat menjangkau mereka.

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Berdasarkan data kementerian, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, jumlah korban tewas telah mencapai 1.334 orang, sementara 4.429 lainnya terluka.