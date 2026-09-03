Tujuh Warga Palestina Tewas, 31 Terluka Akibat Serangan Israel Sehari Terakhir

JawaPos.com - Tujuh warga Palestina tewas dan 31 lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (2/9).
"Selama 24 jam terakhir, tujuh jasad dievakuasi ke rumah sakit di seluruh Jalur Gaza. Sebanyak 31 lainnya mengalami luka," demikian menurut Kemenkes, dilansir dari Antara, Kamis (3/9).
Pihaknya menambahkan bahwa sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan lantaran tim ambulans dan pertahanan sipil hingga kini belum dapat menjangkau mereka.
Berdasarkan data kementerian, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, jumlah korban tewas telah mencapai 1.334 orang, sementara 4.429 lainnya terluka.
Selain itu, jasad 815 orang yang sebelumnya tewas dalam operasi Israel di Jalur Gaza telah dievakuasi dari reruntuhan.
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