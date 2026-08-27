Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet Terus Bertambah, Ratusan Orang Masih Hilang

JawaPos.com - Korban jiwa banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal-Tibet terus bertambah. Sedikitnya 165 orang tewas, sementara ratusan lainnya masih hilang setelah arus lumpur dan material longsoran menerjang permukiman, menghanyutkan kendaraan, serta menyapu sejumlah desa.

Tim penyelamat pada Kamis, 27 Agustus, masih berpacu dengan waktu untuk menemukan para korban yang belum diketahui keberadaannya. Bencana yang terjadi sehari sebelumnya itu menghantam kawasan di sepanjang aliran Sungai Bhote Koshi dan Trishuli.

Di Nepal, kepolisian melaporkan sedikitnya 162 jenazah telah ditemukan. Sementara di sisi Tiongkok, penyiar negara melaporkan tiga orang tewas akibat bencana longsor di Pelabuhan Gyirong, Tibet. Sebanyak 265 orang masih dilaporkan hilang di wilayah tersebut.

Ratusan Turis Ikut Hilang

Besarnya dampak bencana semakin terlihat dari banyaknya wisatawan yang belum ditemukan. Kementerian Pariwisata Nepal sebelumnya mencatat sekitar 403 wisatawan belum diketahui keberadaannya, termasuk 341 warga negara asing.

Para wisatawan asing yang hilang berasal dari sejumlah negara, termasuk India, Australia, Inggris, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Warga India menjadi kelompok terbesar dengan 142 orang.

Perusahaan tur Himalayan Glacier juga melaporkan satu rombongan beranggotakan 47 orang, termasuk dua anak-anak, hilang setelah banjir menerjang kawasan tersebut.

Menurut managing director perusahaan, Sanket Pandey, rombongan itu terdiri dari dua warga Singapura, 15 Australia, 10 Kanada, sembilan Nepal, dua Inggris, serta satu warga dengan kewarganegaraan ganda Rusia-Amerika.

Desa dan Kawasan Pasar Lenyap Diterjang Lumpur