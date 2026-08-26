Lonjakkan Pusat Data AI Jadi Pasar Utama Transformator Solid State, Teknologi Listrik Siap Meluas

JawaPos.com — AI boom atau lonjakan pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) kini tidak hanya meningkatkan kebutuhan komputasi, tetapi juga menciptakan pasar baru bagi teknologi kelistrikan. Di Amerika Serikat (AS), pusat data menjadi pendorong terbesar kenaikan permintaan listrik yang membebani jaringan. Kondisi ini sekaligus mempercepat investasi pada solid-state transformer (SST), transformator berbasis elektronika daya yang dirancang sebagai alternatif teknologi konvensional.

Transformator konvensional masih menggunakan rancangan dasar sejak 1880-an, dengan dua kumparan tembaga pada inti baja untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik (AC). Transformator berukuran besar dibuat khusus untuk gardu sehingga tidak dapat diproduksi massal. Akibatnya, perusahaan utilitas di AS dapat menunggu hingga beberapa tahun untuk memperoleh perangkat baru, ketika kebutuhan ekspansi jaringan dan penggantian transformator lama terus meningkat.

Dilansir dari Ars Technica, Selasa (25/8/2026), SST menggunakan sakelar semikonduktor berfrekuensi tinggi untuk mengubah tegangan dan dapat diproduksi massal dengan material seperti silikon karbida. Ukurannya lebih kecil dan ringan, serta desainnya modular. Srdjan Lukic, profesor teknik elektro dan komputer di North Carolina State University, menyebut SST sebagai “satu kotak ajaib” yang mengurangi kebutuhan infrastruktur. “Kini hanya ada satu tahap konversi di luar ruang server, lalu listrik langsung menuju rak,” ujarnya.

Teknologi tersebut semakin relevan karena pusat data AI mulai menggunakan distribusi listrik arus searah (DC) untuk rak server berdaya tinggi. SST dapat mengubah listrik AC dari jaringan distribusi langsung menjadi DC tanpa perangkat konversi terpisah. Lukic menyebut pusat data sebagai “aplikasi killer bagi transformator solid-state saat ini”. Amperesand, Heron Power, dan DG Matrix telah mengumpulkan lebih dari USD 280 juta atau sekitar Rp4,96 triliun, dengan kurs Rp17.720 per dolar AS, dalam setahun terakhir untuk mengomersialkan teknologi tersebut.

Selain menghemat ruang, SST berpotensi mengurangi penggunaan tembaga dan material lain. Produksi massalnya juga dapat membantu mengatasi kelangkaan transformator yang menghambat pengembangan jaringan. “Jumlah perusahaan khusus yang memproduksi transformator konvensional relatif sedikit, sedangkan transformator solid-state lebih menyerupai perangkat elektronik,” kata Lukic. Menurutnya, kondisi itu memperluas pihak yang dapat memproduksi transformator sekaligus lokasi pembuatannya.

Peluangnya kemudian meluas ke kendaraan listrik (EV), yang juga membutuhkan listrik DC. Lukic dan timnya menguji SST yang terhubung ke jaringan aktif dan mampu menangani daya hingga 1 megawatt untuk pengisian baterai EV, sekaligus menurunkan tegangan dan mengubah AC menjadi DC. Pengujian berlangsung di laboratorium Electric Power Research Institute di Lenox, Massachusetts, melalui kolaborasi dengan New York Power Authority sejak 2018.

Perangkat berukuran sekitar 1 x 1,5 x 2 meter itu berada dalam kontainer sejak Mei 2026 dan dijadwalkan kembali ke North Carolina State University pada September. “Bentuknya seperti kotak transformator besar dengan bentuk yang sedikit berbeda, seperti bongkahan baja besar,” kata Lukic. Untuk pengisian EV, perangkat itu “menggantikan tiga bongkahan baja dengan satu bongkahan baja serta menghilangkan banyak kabel dan penggalian parit”.

Secara teknis, SST menggunakan desain modular yang mencakup bagian depan aktif, konverter AC/DC, dan transformator isolasi berfrekuensi tinggi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Komponen isolasi khusus harus mampu menahan “tekanan penuh dari jaringan, tegangan distribusi penuh” dalam perangkat yang relatif ringkas. Meski demikian, teknologi ini masih menghadapi tantangan rekayasa dan komersialisasi.

Di luar pusat data, kemampuan SST juga menarik perhatian sektor energi. Drew Baglino, pendiri dan CEO Heron Power, mengatakan transformator konvensional “tidak memiliki pemantauan dan tidak memiliki kendali”. Teknologi solid-state, menurutnya, dapat memungkinkan lebih banyak listrik dialirkan melalui infrastruktur yang sama. Hal tersebut membuat pusat data AI berpotensi menjadi pasar awal yang membantu mengurangi risiko komersialisasi teknologi.