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Rian Alfianto
Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Donald Trump Singgung Krisis Iran, Teheran Balik Bongkar Masalah Amerika

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (Alex Brandon/AP) - Image

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (Alex Brandon/AP)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyoroti kondisi ekonomi Iran di tengah tekanan sanksi, tetapi Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf justru membalik serangan tersebut.

Teheran membalas AS dengan menyinggung persoalan kelaparan, kemiskinan, dan biaya hidup di Amerika Serikat sembari memelesetkan slogan terkenal Trump menjadi 'Make America Hungry Again'.

Balasan itu muncul setelah Trump membagikan potongan pernyataan Ghalibaf yang membahas kondisi ekonomi Iran. Trump menggunakan pernyataan tersebut untuk menggambarkan Iran sebagai negara yang berada dalam tekanan berat akibat kebijakan ekonomi dan sanksi Amerika Serikat.

Namun, Ghalibaf tidak tinggal diam. Ia memilih menyerang balik dengan mengangkat persoalan ekonomi yang juga dihadapi masyarakat Amerika.

Dalam unggahan di media sosial, Ghalibaf mengubah slogan kampanye Trump, 'Make America Great Again', menjadi 'Make America Hungry Again'.

Ia juga membagikan gambar yang menyebut sekitar 47 juta orang di Amerika Serikat menghadapi masalah kelaparan. Klaim tersebut turut menyebut sekitar 16 juta anak-anak Amerika terdampak kemiskinan dan krisis biaya hidup.

Ghalibaf menekankan bahwa Trump tidak akan mampu menutupi apa yang disebutnya sebagai kekalahan, hanya dengan menyampaikan klaim yang tidak benar.

Serangan tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana Teheran berusaha mengubah arah narasi. Ketika Washington menyoroti tekanan ekonomi terhadap Iran, Iran justru mengingatkan bahwa Amerika Serikat sendiri menghadapi persoalan kemiskinan dan tingginya biaya hidup.

Polemik bermula ketika Trump membagikan potongan video pernyataan Ghalibaf dalam pertemuan dengan pengusaha Iran dan Irak.

Editor: Estu Suryowati
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