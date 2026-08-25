Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.30 WIB

Taiwan Ungkap Kerja Sama Militer dengan Amerika Serikat Jelang Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping

Seorang anggota militer Taiwan menembakkan amunisi dari dalam kendaraan lapis baja selama latihan (The Japan Times) - Image

Seorang anggota militer Taiwan menembakkan amunisi dari dalam kendaraan lapis baja selama latihan (The Japan Times)

JawaPos.com – Taiwan semakin terbuka mengenai kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada 24 September.

Dilansir dari laman The Japan Times pada Senin (24/8), Pemerintah Taiwan menegaskan hubungan pertahanan dengan Washington tetap kuat di tengah kekhawatiran bahwa Trump dapat mengurangi dukungan kepada Taipei demi mencapai kesepakatan dengan Beijing.

Taiwan juga meningkatkan anggaran pertahanan 18 persen pada 2027 menjadi NT 1,1225 triliun atau sekitar Rp584 triliun untuk memperkuat kemampuan militernya menghadapi ancaman Tiongkok.

Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengungkapkan bahwa kerja sama militer dengan AS kemungkinan jauh lebih erat daripada yang diketahui publik, termasuk pertukaran militer dan koordinasi dengan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat.

Personel militer AS juga dilaporkan beberapa kali menghadiri latihan Taiwan sebagai pengamat, sementara kedua pihak disebut telah membentuk Pusat Koordinasi Kekuatan Tembak Gabungan untuk meningkatkan perencanaan serangan presisi dan pertukaran informasi.

Taiwan turut memperlihatkan kerja sama dengan Amerika Serikat melalui operasi keamanan maritim dan latihan militer sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan serta mencegah Tiongkok mengambil tindakan terhadap pulau tersebut.

Keterbukaan Taiwan mengenai kerja sama keamanan itu muncul ketika hubungan Washington dan Beijing memasuki periode sensitif menjelang pertemuan Trump dan Xi, terutama terkait isu perdagangan serta Taiwan.

Donald Trump sebelumnya mempertanyakan kemungkinan pasukan AS berperang untuk Taiwan dan menyebut paket penjualan senjata senilai USD 14 miliar atau sekitar Rp231 triliun sebagai alat tawar-menawar dalam hubungan dengan Tiongkok.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tingkatkan Kerja Sama Militer dan Pertahanan dengan AS Lewat MDCP, Ini Keuntungan Bagi Indonesia - Image
Hankam

Tingkatkan Kerja Sama Militer dan Pertahanan dengan AS Lewat MDCP, Ini Keuntungan Bagi Indonesia

Selasa, 14 April 2026 | 19.41 WIB

Kereta Cepat N700ST dari Jepang Tiba di Taiwan, Beroperasi 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Kereta Cepat N700ST dari Jepang Tiba di Taiwan, Beroperasi 2027

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.15 WIB

Taiwan Perketat Keamanan usai Mendeteksi Serangan Siber Berbantuan AI ke Lembaga Pemerintah - Image
Internasional

Taiwan Perketat Keamanan usai Mendeteksi Serangan Siber Berbantuan AI ke Lembaga Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.24 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore