Donald Trump Sebut Selat Hormuz Wilayah Amerika Serikat di Tengah Ketegangan Militer dengan Iran

Donald Trump (The Guardian)
JawaPos.com – Donald Trump menyebut Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika dalam pidatonya di Carolina Selatan.
Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (25/8), Pernyataan tersebut disampaikan ketika Amerika Serikat terus memberlakukan blokade terhadap pelayaran dan pelabuhan Iran di tengah upaya pemerintahan Trump mengakhiri konflik dengan negara tersebut.
Trump sebelumnya juga menyatakan keinginannya untuk menjadikan jalur perairan strategis itu sebagai wilayah teritorial Amerika Serikat.
Trump mengatakan Amerika Serikat saat ini mengendalikan Selat Hormuz melalui blokade dan tidak mengizinkan kapal melintas tanpa persetujuan.
Komando Pusat Amerika Serikat atau Centcom menyatakan pasukannya telah mengalihkan 68 kapal komersial untuk mematuhi ketentuan blokade.
Selat Hormuz menjadi jalur strategis bagi perdagangan energi dunia karena sekitar seperlima pasokan minyak dunia yang diangkut melalui laut biasanya melewati perairan yang berbatasan dengan Iran dan Oman tersebut.
Dalam pidatonya, Trump juga melontarkan candaan mengenai kemungkinan kembali melakukan pengeboman terhadap Iran ketika konflik kedua negara mendekati enam bulan tanpa kesepakatan perdamaian.
Pernyataan mengenai Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika sebelumnya telah mendapat penolakan dari Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi yang menyebut klaim tersebut sebagai khayalan.
Trump sendiri telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk memperluas kendali Amerika Serikat atas jalur perairan tersebut, termasuk dengan menyebutnya sebagai “wilayah baru AS” dalam unggahan di media sosial.
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Jawa Pos
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