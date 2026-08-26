Penembakan di Montana Tewaskan 8 Orang, Rumah Kemudian Terbakar

Tragedi penembakan di Montana, diduga motif keluarga, rumah yang jadi TKP kemudian terbakar. (NBC News)
JawaPos.com - Delapan orang, terdiri dari empat anak-anak dan empat orang dewasa, tewas dalam penembakan di sebuah rumah di Billings, Montana, Amerika Serikat.
Rumah tersebut kemudian terbakar, sementara pelaku ditemukan tewas akibat luka tembak yang dilakukannya sendiri.
Polisi Billings menyebut kasus ini sebagai penyelidikan pembunuhan. Hingga Selasa, identitas delapan korban belum diumumkan karena proses penyelidikan dan evakuasi di lokasi masih berlangsung.
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"Untuk melindungi integritas investigasi yang sedang berlangsung ini dan upaya pemulihan yang sedang berlangsung, tidak ada informasi tambahan yang akan dirilis saat ini," kata Kepolisian Billings dalam pernyataan bersama dengan Yellowstone County Sheriff’s Office dilansir via NBC.
Penembakan Berawal dari Gangguan Keluarga
Peristiwa itu terjadi akhir pekan lalu, pada malam hari di kawasan West End, Billings. Polisi dan petugas sheriff menerima panggilan darurat terkait penembakan di blok 300 White Star Circle sekitar pukul 18.01 waktu setempat.
Menurut keterangan polisi, suara tembakan bahkan terdengar saat panggilan 911 berlangsung.
Petugas tiba sekitar 10 menit kemudian dan mendengar suara tembakan kembali dari bagian belakang rumah. Sekitar tiga menit setelah petugas tiba, rumah tersebut sudah sepenuhnya dilalap api.
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Polisi sebelumnya menggambarkan kejadian itu sebagai family disturbance atau gangguan dalam lingkungan keluarga.
Namun, hingga kini belum ada keterangan mengenai motif penembakan maupun hubungan antara pelaku dan para korban.
Pelaku disebut meninggal akibat tembakan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, menurut laporan KULR, afiliasi NBC di Billings.
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Jawa Pos
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