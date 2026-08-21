Jepang Eksekusi Hukuman Mati Pembunuh 5 Orang, Pertama di Era Perdana Menteri Takaichi

Sunao Takami, 58, terpidana pembunuhan lima orang.
JawaPos.com - Jepang mengeksekusi Sunao Takami, 58, terpidana pembunuhan lima orang dalam aksi pembakaran tempat pachinko di Osaka pada 2009. Eksekusi hukuman mati dengan cara digantung itu menjadi yang pertama sejak Sanae Takaichi menjabat sebagai perdana menteri.
Menteri Kehakiman Jepang Hiroshi Hiraguchi mengatakan eksekusi terhadap Takami dilaksanakan pada Jumat (21/8). Takami menjadi orang pertama yang dieksekusi di Jepang sejak Juni 2025.
Peristiwa yang menjerat Takami terjadi pada 5 Juli 2009. Ia menuangkan bensin ke lantai sebuah tempat pachinko di Kota Osaka, Jepang, lalu membakarnya.
Aksi tersebut menewaskan lima orang dan melukai 10 lainnya. Hukuman mati Takami telah berkekuatan hukum tetap sejak 2016.
"Saya memerintahkan eksekusi setelah mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati," kata Hiraguchi dalam konferensi pers.
Eksekusi tersebut kembali menyoroti sistem hukuman mati Jepang, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sorotan terkait proses peradilan terhadap terpidana mati.
Perhatian terhadap sistem tersebut meningkat setelah Iwao Hakamata, yang kini berusia 90 tahun, dinyatakan tidak bersalah pada 2024 setelah menghabiskan lebih dari empat dekade di penjara dalam status terpidana mati.
Eksekusi sebelumnya dilakukan pada Juni 2025 terhadap Takahiro Shiraishi, 34, yang dikenal sebagai "Twitter killer". Ia dinyatakan bersalah membunuh, memutilasi, dan menyimpan jasad sembilan orang di Zama, Prefektur Kanagawa, dekat Tokyo.
Para korban Shiraishi diketahui pernah mengunggah pemikiran untuk bunuh diri di media sosial.
Seperti dilansir Kyodo, Jumat (21/8), eksekusi Takami menjadi pelaksanaan hukuman mati pertama di Jepang sejak Juni 2025 sekaligus yang pertama sejak pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berkuasa.
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Jawa Pos
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