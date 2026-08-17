Trump Ancam Serang Oman Jika Ganggu Negosiasi AS-Iran

Presiden Donald Trump berjalan menuruni tangga saat berhenti untuk beralih ke Air Force One yang diberikan Qatar setelah partisipasinya dalam pertemuan puncak para pemimpin NATO di Turki di RAF Mildenhall di Suffolk, Inggris, pada 8 Juli. (Jonathan Ernst/Reuters).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman, jika negara tersebut mengganggu negosiasi AS-Iran, sembari menyebut Washington menjalin hubungan langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
"Jika Oman menghalangi, kami akan bom mereka sampai habis," kata Trump kepada Fox News, Senin (17/8), saat ditanya tentang Oman dalam negosiasi terkait Iran dan Selat Hormuz.
Adapun pemerintah Iran pada Sabtu mengatakan telah mencapai kesepakatan terkait rute pelayaran di Selat Hormuz setelah negosiasi teknis dengan Oman selama beberapa pekan.
Trump kemudian mengatakan bahwa Teheran seharusnya mengangkat "bendera putih tanda menyerah". Ia berkata, Iran adalah "pemain poker yang baik, tetapi mereka sekarat".
Ia juga mengklaim sudah ada hubungan langsung terjalin antara Washington dengan IRGC. "Kami punya saluran belakang dengan IRGC. Kami berbicara secara langsung dengan pejabat IRGC di Iran," kata dia.
Sementara itu, mengenai kondisi di Gaza, Trump mengatakan bahwa Israel harus berhenti menyerang Gaza karena "Hamas telah setuju meletakkan senjata mereka".
Ia juga mengatakan bahwa AS memiliki saluran komunikasi terpisah dengan Hamas. "Kami punya saluran berbeda dengan Hamas, dan pada akhirnya mereka akan menyerahkan senjatanya," kata dia.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Washington memastikan implementasi rencana perdamaian Gaza yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan penuh pasukan zionis Israel dari wilayah Palestina itu.
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