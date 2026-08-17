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Antara
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.51 WIB

Komandan AD Iran: AS Tak Berhak Memasuki Teluk Persia

Ilustrasi pelayaran di Selat Hormuz (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pelayaran di Selat Hormuz (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) tidak punya hak lintas melalui Selat Hormuz, maupun di Teluk Persia atau Teluk Oman, kata Komandan Angkatan Darat Iran Jenderal Amir Hatami, Minggu (16/8).

"Pasukan AS telah diusir dan tidak lagi diizinkan memasuki Teluk Persia, Teluk Oman, atau Selat Hormuz," kata Hatami dalam.pernyataannya seperti dikutip media penyiaran nasional Iran, IRIB.

"Semua pihak harus memahami bahwa pangkalan AS tidak akan pernah kembali ke status sebelumnya, dan Iran tidak akan pernah mengizinkan hal ini," lanjut Hatami.

Dia juga menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan peluang geopolitik bagi Iran, dan situasi di jalur perairan tang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia ini tidak akan pernah kembali ke keadaan semula.

"Daya tawar ini (Selat Hormuz) merupakan salah satu syarat penting untuk mengakhiri perang (dengan AS(," tambah Hatami.

Sebelumnya, media penyiaran berita Saudi, Al-Hadath, melaporkan bahwa Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz sepenuhnya bagi pelayaran, yang kini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menurut saluran tersebut, kesepakatan itu akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang.

Dalam beberapa pekan terakhir, Washington dan Teheran—dengan bantuan mediator dari Timur Tengah—telah berupaya menyepakati ketentuan perjanjian baru untuk mengakhiri konflik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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