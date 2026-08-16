Kapal Terbalik di Danau Zimbabwe, 68 Orang Tewas

JawaPos.com - Jumlah kasus kematian akibat insiden perahu terbalik di sebuah danau di Zimbabwe bertambah menjadi 68 orang, menurut Kepolisian Republik Zimbabwe (ZRP) pada Sabtu (15/8), dikutip dari ANTARA.

Sebelumnya pihak kepolisian melaporkan 44 korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"ZRP menginformasikan kepada masyarakat Zimbabwe dan para pemangku kepentingan terkait bahwa jumlah korban tewas dalam kecelakaan perahu RIDA (Badan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan) di Kariba kini mencapai 68 orang, menyusul kembali ditemukan 22 jasad pada Sabtu (15/06/2026)," kata pihak kepolisian di platform X.