Krisis USS Abraham Lincoln, Senat AS Desak Menteri Perang Tanggung Jawab

Ilustrasi USS Abraham Lincoln. (Mehr News)
JawaPos.com - Senat Amerika Serikat (AS) mendesak Menteri Perang Pete Hegseth bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln.
Kapal itu dilaporkan menghadapi kekurangan makanan, kerusakan sistem perpipaan, hingga krisis kesehatan mental awak kapal selama menjalani penugasan terpanjang dalam sejarahnya.
Sejumlah laporan menyebut adanya persoalan kesehatan mental serius di antara sekitar 5.000 pelaut dan Marinir yang berada di kapal tersebut.
Desakan tersebut muncul setelah keluarga awak kapal memprotes kondisi kehidupan di atas USS Abraham Lincoln.
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Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut bahkan meminta Departemen Pertahanan dan Angkatan Laut AS menjelaskan bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi.
Dalam surat kepada Hegseth dan Penjabat Menteri Angkatan Laut Hung Cao, Blumenthal menyoroti lamanya USS Abraham Lincoln berada di laut.
Menurut Blumenthal, kapal itu 'telah dikerahkan lebih dari 250 hari' dan tidak pernah berlabuh 'dalam lebih dari 200 hari, memecahkan rekor untuk hari-hari berturut-turut di laut'.
Blumenthal mengatakan penugasan yang terlalu panjang telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kondisi para awak USS Abraham Lincoln.
Ia merujuk pada laporan luas tentang kekurangan pasokan dasar, kontaminasi air, dan masalah pipa ledeng.
Juga memburuknya kesehatan mental, masalah keamanan dek, serta berbagai persoalan lain yang dilaporkan terjadi selama kapal menjalankan misinya.
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