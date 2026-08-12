Takut Ancaman Iran, Trump Ketahuan Diam-diam Tukar Pesawat saat Pulang dari Turki

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ketahuan diam-diam berganti pesawat saat meninggalkan Turki bulan lalu karena adanya ancaman dari Iran yang dikhawatirkan membahayakan dirinya. Dalam operasi pengamanan rahasia, Trump bahkan disebut turun dari pesawat melalui kendaraan katering sebelum dipindahkan ke pesawat militer yang lebih kecil.

Pergantian pesawat tersebut dilakukan setelah aparat keamanan AS menilai pesawat yang secara terbuka diketahui membawa Trump lebih berisiko menjadi sasaran. Skenario itu dirancang untuk mengelabui pihak yang mungkin mengincar presiden AS, di tengah kekhawatiran mengenai ancaman dari Iran.

Trump mengkonfirmasi bahwa dirinya memang menggunakan pesawat berbeda dari yang semula diumumkan. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan Secret Service dan militer AS.

"Aku hanya mengikuti apa yang mereka ingin lakukan. Jadi aku pergi ke Secret Service. Dan militer. Mereka ingin saya naik penerbangan yang berbeda, pesawat yang berbeda, keselamatan yang sama, tetapi mereka ingin saya melakukannya, jadi saya melakukannya. Aku melakukan apa yang mereka katakan," kata Trump.

Ketika ditanya apakah pergantian pesawat itu berkaitan dengan ancaman, Trump mengaku tidak menggali terlalu jauh informasi tersebut.

"Saya kira ada ancaman di luar sana. Aku sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya tentang itu. Aku mendapat banyak ancaman," lanjut Trump.

Dilansir via CNN, operasi tersebut bermula setelah Trump tiba di Turki menggunakan pesawat baru yang diberikan Qatar kepada Amerika Serikat. Pesawat itu diproyeksikan menjadi Air Force One setelah menjalani berbagai modifikasi.

Namun, ketika Trump hendak meninggalkan Turki, pemerintah AS mengumumkan bahwa presiden akan pulang menggunakan pesawat kepresidenan yang lebih tua.