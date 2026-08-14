Krisis di USS Abraham Lincoln Dibantah Hegseth, Kongres Minta Pemeriksaan

JawaPos.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth membantah laporan mengenai memburuknya kondisi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Namun, bantahan tersebut belum meredakan kekhawatiran di Kongres yang justru mendesak pemeriksaan langsung terhadap kapal dan kondisi sekitar 5.000 personelnya.

Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah keluarga sejumlah awak USS Abraham Lincoln menyampaikan kepada pimpinan Angkatan Laut AS, bahwa beberapa pelaut dilaporkan mencoba melompat ke laut atau berhasil dicegah melakukan tindakan tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Di tengah laporan tersebut, kondisi moral dan mental awak kapal disebut rendah setelah mereka menjalani lebih dari 250 hari berturut-turut di laut, termasuk sedikitnya 40 hari operasi tempur secara terus-menerus dalam mendukung perang melawan Iran.

Hegseth, dalam wawancara dengan Newsmax pada Kamis (14/8), menilai pemberitaan mengenai kondisi USS Abraham Lincoln telah memberikan gambaran yang keliru.

Ia menyebut kondisi di kapal tersebut telah 'completely misrepresented' atau sepenuhnya disalahgambarkan.

"Dengar, kami memastikan bahwa setiap kapal, setiap kru, setiap kapten memiliki semua yang dapat kami berikan kepada mereka setiap saat," kata Hegseth.

Menurut Hegseth, panjangnya masa penugasan bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan para personel. Ia justru memuji para pelaut yang tetap menjalankan tugas dalam kondisi sulit di laut.

"Beberapa penempatan lebih lama dari yang lain, dan saya lebih menghormati dan berterima kasih kepada para pelaut itu daripada siapa pun. Apa yang mereka lakukan di laut lepas dan kondisi sulit dengan panggilan port yang lebih sedikit, sungguh luar biasa," kata Hegseth.