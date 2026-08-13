Iran-AS Tak Capai Kesepakatan, Selat Hormuz Tetap Jadi Taruhan

JawaPos.com - Iran dan Amerika Serikat belum menemukan titik temu untuk mengakhiri perang di kawasan Teluk. Kebuntuan negosiasi membuat pembukaan kembali Selat Hormuz semakin jauh dari kepastian.

Kondisi ini berpotensi terus menekan jalur perdagangan energi global dan menjaga harga minyak tetap bergejolak.

Seorang sumber senior Iran mengatakan bahwa tidak ada kemajuan dalam pembicaraan yang dimediasi pihak ketiga untuk menghidupkan kembali kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni sekaligus menetapkan batas waktu pelaksanaan komitmen kedua negara.

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"Salah satu isu yang sedang dibahas melalui mediator adalah AS kembali ke perjanjian sementara dan menentukan kerangka waktu untuk melaksanakan komitmen tersebut. Sama sekali tidak ada kemajuan dalam masalah ini," kata sumber Iran tersebut kepada Reuters.

Kesepakatan Juni Kembali Jadi Titik Sengketa

Kesepakatan sementara pada Juni sebelumnya memuat deklarasi mengenai "Penghentian operasi militer secara segera dan permanen di semua lini". Namun, kesepakatan itu tidak bertahan lama.

Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli lalu menyatakan kesepakatan tersebut telah berakhir. Sepekan kemudian, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut kesepakatan itu ditangguhkan.

Perselisihan utama kini berkaitan dengan kewajiban masing-masing pihak. Washington menuduh Teheran gagal memenuhi kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi pintu masuk menuju Teluk.

Iran justru menilai Amerika Serikat lebih dulu mengingkari komitmennya. Teheran menuntut pembukaan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta pelepasan aset Iran yang dibekukan.