Masoud Pezeshkian Pastikan Pemimpin Tertinggi Iran Sehat, Ini yang Dibahas

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian memastikan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dalam kondisi sehat setelah keduanya menggelar pertemuan selama tujuh jam. Pertemuan itu juga membahas persatuan nasional hingga persoalan ekonomi yang dihadapi Iran akibat sanksi.

Pezeshkian menyampaikan kondisi Mojtaba Khamenei dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB pada Senin (10/8). Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Mojtaba Khamenei belum tampil di hadapan publik sejak terpilih sebagai Pemimpin Tertinggi Iran pada Maret lalu.

"Dia dalam kondisi kesehatan yang sempurna," kata Pezeshkian saat menjelaskan pertemuannya dengan Mojtaba Khamenei.

Menurut Pezeshkian, pertemuan yang berlangsung selama sekitar tujuh jam itu berjalan sangat baik. Salah satu pesan utama yang ditekankan Mojtaba Khamenei adalah pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas nasional di tengah berbagai tekanan yang dihadapi Iran.

"Pertemuan itu sangat baik," lanjut Pezeshkian.

Pezeshkian mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada persoalan politik atau keamanan. Keduanya turut membicarakan sejumlah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat Iran.

Beberapa di antaranya adalah penghidupan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perumahan. Pemerintah Iran juga menghadapi tekanan ekonomi yang berkepanjangan akibat sanksi internasional.

"Kami juga membahas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sanksi," kata Pezeshkian.