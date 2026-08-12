Israel Tutup Masjid Ibrahimi saat Hari Raya Yahudi, Rumah Warga Hebron di Palestina Jadi Sasaran

JawaPos.com - Pasukan Israel menutup Masjid Ibrahimi di Kota Hebron, Tepi Barat, Palestina pada Rabu (12/8 )dengan alasan pengamanan selama hari raya Yahudi. Akses disebut diblokir untuk memberi ruang bagi pemukim Israel.

Penutupan itu membuat jamaah tidak dapat beribadah di Masjid Ibrahimi, salah satu situs keagamaan penting di Hebron. Pasukan Israel juga memperketat aktivitas keamanan di sekitar lokasi dan membatasi akses menuju masjid.

Operasi pasukan Israel tidak hanya berlangsung di sekitar Masjid Ibrahimi. Sejumlah rumah warga di wilayah Hebron juga dilaporkan menjadi sasaran penggerebekan dan penggeledahan.

Pasukan Israel disebut memasuki rumah-rumah warga di Kota Hebron, Kota Al-Dhahiriya, dan Al-Samu yang berada di wilayah selatan Hebron. Dalam penggeledahan tersebut, isi sejumlah rumah dilaporkan diacak-acak.

Hingga laporan ini dibuat, belum ada informasi mengenai warga yang ditahan dalam rangkaian penggerebekan tersebut.

Penutupan Masjid Berlangsung Saat Hari Raya Yahudi

Penutupan Masjid Ibrahimi kembali menyoroti persoalan akses ibadah di salah satu situs keagamaan paling sensitif di Tepi Barat. Kompleks masjid tersebut berada di kawasan yang menjadi titik ketegangan antara warga Palestina dan pemukim Israel.

Dalam kejadian terbaru ini, pembatasan akses diberlakukan ketika hari raya Yahudi berlangsung. Pasukan Israel menggunakan alasan keamanan untuk menutup masjid dan mengatur akses ke kawasan tersebut.

Di sisi lain, penggerebekan rumah warga di sejumlah wilayah Hebron memperluas dampak operasi militer Israel dari pembatasan akses ke tempat ibadah hingga aktivitas warga sipil.