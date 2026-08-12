Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.17 WIB

Warga Palestina Nilai Penolakan Israel Mengancam Perundingan dan Memperbesar Risiko Eskalasi Konflik

Warga Palestina di Gaza menghadapi frustrasi yang semakin meningkat dan hilangnya harapan untuk fase selanjutnya (Al-Jazeera) - Image

Warga Palestina di Gaza menghadapi frustrasi yang semakin meningkat dan hilangnya harapan untuk fase selanjutnya (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Warga Palestina di Gaza merespons dengan skeptisisme dan frustrasi setelah Israel menolak rencana 15 poin yang diusulkan untuk mengakhiri perang.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (12/8), Rencana yang didukung Amerika Serikat tersebut mencakup penarikan bertahap pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan sipil yang dipimpin Palestina, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana tersebut dan menegaskan pasukannya tidak akan mundur sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.

Penolakan tersebut memperkuat keraguan sejumlah warga Gaza mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian yang bertahan lama.

Nesma Harazin, warga Kota Gaza, mengatakan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya tidak menghentikan serangan dan ia khawatir penolakan terbaru akan memicu operasi militer yang lebih besar.

Sementara itu, Mehdi Ahmed menilai setiap gencatan senjata berpotensi hanya bersifat sementara setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik dan pendudukan.

Warga Gaza berharap kesepakatan yang benar-benar mengakhiri perang mencakup penarikan pasukan Israel, penghentian serangan, pembangunan kembali wilayah yang hancur, serta kepulangan warga yang mengungsi.

Ramez Haniyeh, yang kehilangan rumah dan mengungsi ke Nuseirat, menilai rencana tersebut merupakan peluang untuk menghentikan pertempuran dan mengurangi penderitaan masyarakat. Namun, ia juga khawatir penolakan Israel akan memicu eskalasi dan memperburuk kondisi kemanusiaan serta ekonomi di Gaza.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Wibawa Donald Trump Dipertanyakan, Netanyahu Tolak Rencana Gaza - Image
Internasional

Wibawa Donald Trump Dipertanyakan, Netanyahu Tolak Rencana Gaza

Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.32 WIB

Berseberangan dengan Trump, Netanyahu Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza yang Dipimpin AS - Image
Internasional

Berseberangan dengan Trump, Netanyahu Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza yang Dipimpin AS

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.46 WIB

Netanyahu Tolak Rencana Trump untuk Gaza: Israel Tak Akan Mundur sebelum Hamas Dilucuti - Image
Internasional

Netanyahu Tolak Rencana Trump untuk Gaza: Israel Tak Akan Mundur sebelum Hamas Dilucuti

Senin, 10 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore