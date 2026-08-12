Warga Palestina Nilai Penolakan Israel Mengancam Perundingan dan Memperbesar Risiko Eskalasi Konflik

JawaPos.com – Warga Palestina di Gaza merespons dengan skeptisisme dan frustrasi setelah Israel menolak rencana 15 poin yang diusulkan untuk mengakhiri perang.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (12/8), Rencana yang didukung Amerika Serikat tersebut mencakup penarikan bertahap pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan sipil yang dipimpin Palestina, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana tersebut dan menegaskan pasukannya tidak akan mundur sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.

Penolakan tersebut memperkuat keraguan sejumlah warga Gaza mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian yang bertahan lama.

Nesma Harazin, warga Kota Gaza, mengatakan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya tidak menghentikan serangan dan ia khawatir penolakan terbaru akan memicu operasi militer yang lebih besar.

Sementara itu, Mehdi Ahmed menilai setiap gencatan senjata berpotensi hanya bersifat sementara setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik dan pendudukan.

Warga Gaza berharap kesepakatan yang benar-benar mengakhiri perang mencakup penarikan pasukan Israel, penghentian serangan, pembangunan kembali wilayah yang hancur, serta kepulangan warga yang mengungsi.