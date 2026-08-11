Korban Gempa Kolombia Tembus 132 Tewas, Rumah Sakit dan Kota Lumpuh

JawaPos.com - Korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,4 magnitudo di wilayah barat Kolombia bertambah menjadi sedikitnya 132 orang. Sementara itu, 570 lainnya mengalami luka-luka.

Di tengah meningkatnya jumlah korban, operasi penyelamatan terus dikebut karena sejumlah orang masih diduga terjebak di bawah reruntuhan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas lumpuh.

Dikutip via CNN, data terbaru tersebut disampaikan Colombian Association of Capital Cities. Angka ini menunjukkan skala bencana yang terus berkembang setelah gempa mengguncang kawasan barat Kolombia.

Pemerintah Kolombia sendiri telah menetapkan status bencana nasional dan mengerahkan personel militer ke wilayah terdampak. Mereka membantu proses evakuasi, pencarian korban, serta penanganan dampak gempa.

Selain bertambahnya jumlah korban tewas, salah satu persoalan paling serius muncul di Cali. Kota besar ini mengalami kerusakan parah.

Sejumlah bagian rumah sakit ikut runtuh, termasuk area pediatrik dan neonatal. Kerusakan tersebut membuat penanganan korban menjadi semakin rumit.

Fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi pusat pertolongan justru ikut terdampak. Hal ini terjadi saat jumlah warga yang membutuhkan perawatan meningkat.

Sebelumnya, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengatakan sekitar 5.000 rumah di Cali mengalami kerusakan atau runtuh. Ia juga menyebut 35 orang meninggal dan sekitar 700 lainnya terluka dalam pembaruan sebelumnya.