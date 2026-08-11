Presiden Kolombia Sebut 188 Orang Masih Hilang, 5.000 Rumah Rusak dan Tiga Rumah Sakit Runtuh

JawaPos.com - Situasi di Kota Cali, Kolombia, memburuk setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah barat negara itu. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menyebut sekitar 5.000 rumah rusak atau runtuh, 35 orang meninggal dunia, dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka.

Namun, jumlah korban hilang menjadi perhatian terbesar pemerintah. Sebanyak 188 orang masih belum ditemukan setelah gempa mengguncang kawasan tersebut dan memicu runtuhnya sejumlah bangunan.

"Tapi yang paling mengkhawatirkan kita, tanpa diragukan lagi, adalah 188 orang yang hilang," kata Espriella dikutip dari ABC News.

Tim penyelamat bersama relawan dilaporkan masih terus bekerja di sejumlah titik terdampak. Mereka membongkar dan memindahkan puing secara manual untuk menjangkau orang-orang yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan.

Selain itu, dalam update terbaru mengenai kondisi Cali, Espriella mengatakan kerusakan perumahan menjadi salah satu dampak terbesar gempa.

"Kami memiliki sekitar 5.000 rumah yang rusak atau runtuh; 35 korban jiwa; dan sekitar 700 orang terluka," ujar Espriella.

Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak gempa terhadap permukiman warga. Ribuan keluarga kini menghadapi kerusakan tempat tinggal, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung.

Kerusakan juga tidak hanya terjadi pada rumah warga. Sejumlah fasilitas penting yang menopang aktivitas masyarakat ikut terdampak.

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