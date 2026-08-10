Iran Pastikan Selat Hormuz Tak Akan Dibuka Sampai AS Bayar Kompensasi Perang

JawaPos.com - Iran mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Oman mengenai jalur pelayaran di Selat Hormuz hampir tercapai. Namun, pembukaan kembali jalur strategis tersebut belum otomatis terjadi karena Teheran menetapkan sejumlah syarat, termasuk kompensasi dari Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan dengan Oman telah mendekati kesepakatan. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu, ketika ketegangan di salah satu jalur pelayaran minyak paling penting dunia tersebut masih tinggi.

Menurut Araghchi, kesepakatan dengan Oman merupakan salah satu bagian dari upaya mengatur kembali lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun, Iran masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan lain sebelum transit kapal dapat kembali berjalan seperti sebelumnya.

Dilansir dari NHK, salah satu tuntutan utama Teheran adalah kompensasi dari Amerika Serikat atas apa yang disebut Iran sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman sebelumnya.

Dengan demikian, persoalan Selat Hormuz bukan hanya menyangkut pengaturan teknis jalur pelayaran. Pembukaannya juga terkait langsung dengan tuntutan Iran terhadap Amerika Serikat dalam negosiasi yang lebih luas.

Perkembangan tersebut muncul di tengah laporan bahwa perundingan antara Iran dan Amerika Serikat mengalami kebuntuan dalam beberapa hari terakhir.

The Wall Street Journal, mengutip seorang mediator yang terlibat dalam pembicaraan, melaporkan bahwa Iran menuntut keringanan finansial, sementara Amerika Serikat menginginkan lalu lintas kapal tidak lagi terhambat di Selat Hormuz.

Menurut laporan tersebut, Iran juga meminta keringanan sanksi agar dapat kembali menjual minyak serta mengakhiri blokade Amerika Serikat.

Tuntutan itu memperlihatkan bahwa pembukaan Selat Hormuz menjadi bagian dari tawar-menawar yang lebih besar. Bagi Iran, pemulihan akses ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu kepentingan utama dalam pembicaraan.