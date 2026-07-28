Ribuan Warga dan Ulama Pakistan Gelar Acara Penghormatan untuk Ayatollah Ali Khamenei, Serukan Persatuan Umat Islam

JawaPos.com - Sejumlah ulama terkemuka bersama ratusan hingga ribuan warga menghadiri upacara peringatan untuk Ayatollah Seyyed Ali Khamenei di Islamabad, Pakistan akhir pekan lalu.

Acara yang diselenggarakan oleh Jameat al-Mustafa al-Alamiyah itu menjadi ajang untuk mengenang sosok pemimpin Revolusi Islam sekaligus menyerukan persatuan umat Islam di tengah berbagai tantangan global.

Sejumlah tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut antara lain Allama Syed Sajid Ali Naqvi, Allama Syed Iftikhar Hussain Naqvi, dan Mufti Gulzar Ahmed Naeemi.

Dilansir dari IranPress, mereka menyampaikan pandangan mengenai warisan perjuangan Ayatollah Khamenei serta pentingnya menjaga semangat persatuan di kalangan umat Islam.

Dalam pidatonya, Allama Syed Sajid Ali Naqvi mengatakan wafatnya Ayatollah Khamenei justru semakin memperkuat semangat Revolusi Islam.

"Kesyahidan Pemimpin Revolusi telah semakin memperkuat dan menerangi Revolusi Islam," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami Revolusi Islam secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi keagamaan, tetapi juga dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, pesan solidaritas yang diwariskan Ayatollah Khamenei perlu terus disebarluaskan kepada masyarakat.

Sementara itu, Allama Syed Iftikhar Hussain Naqvi menilai perjalanan hidup Ayatollah Khamenei merupakan contoh nyata keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ia menyebut kesyahidan Ayatollah Khamenei telah menjadi suara yang kuat dalam melawan penindasan serta mempermalukan kekuatan-kekuatan kolonial.