Presiden Iran Bertemu Mojtaba Khamenei di Mobil Gelap, Cuma Beberapa Menit

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian disebut baru saja bertemu beberapa menit dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Pertemuan dilakukan dalam sebuah mobil berpenutup kaca gelap di lokasi rahasia di Teheran.
Bahkan, Pezeshkian dikabarkan kemudian mempertanyakan apakah sosok yang duduk di sampingnya benar-benar Mojtaba Khamenei, karena dirinya sama sekali tidak dapat melihat wajah sang pemimpin.
Informasi tersebut diungkap sejumlah sumber yang mengetahui peristiwa itu kepada Iran International.
Versi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Pezeshkian sebelumnya yang mengaku telah bertemu Mojtaba Khamenei selama sekitar dua setengah jam dalam suasana yang bersahabat.
Menurut sumber tersebut, pertemuan itu berlangsung hanya beberapa menit dan menjadi satu-satunya pertemuan yang diketahui antara Pezeshkian dan Mojtaba Khamenei.
Setidaknya sejak putra Ayatollah Ali Khamenei itu menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran.
Pertemuan tersebut juga disebut berlangsung setelah Pezeshkian berulang kali meminta bertemu dan bahkan mengancam mengundurkan diri dari jabatan presiden.
Sumber yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan kantor Mojtaba Khamenei akhirnya menyetujui pertemuan, tetapi dengan sejumlah syarat yang tidak biasa.
Pezeshkian tidak diterima di kediaman resmi pemimpin tertinggi seperti prosedur yang lazim dilakukan. Rombongan pengawalnya justru membawanya ke sebuah lokasi yang dirahasiakan di Teheran.
Sesampainya di sana, Pezeshkian disebut dipindahkan dari kendaraan kepresidenannya ke sebuah mobil komersial dengan kaca gelap. Mojtaba Khamenei diduga sudah berada di dalam kendaraan tersebut.
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