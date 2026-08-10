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Rian Alfianto
Senin, 10 Agustus 2026 | 20.35 WIB

7 Syarat Iran kepada AS agar Selat Hormuz Kembali Dibuka

Peta Selat Hormuz yang diterbitkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Iran, 4 Mei 2026 (Screenshot/X/@IranIntl_En) - Image

Peta Selat Hormuz yang diterbitkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Iran, 4 Mei 2026 (Screenshot/X/@IranIntl_En)

JawaPos.com - Iran hingga kini belum bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Teheran menegaskan, pembukaan selat tersebut bergantung pada dipenuhinya sejumlah tuntutan oleh Amerika Serikat.

Tuntutan itu bukan hanya menyangkut lalu lintas kapal yang melewati celah sempit di teluk Persia.

Iran meminta perubahan besar dalam kebijakan Washington, mulai dari penghentian ancaman militer hingga pencabutan sanksi dan pelepasan aset Iran yang dibekukan.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad-Bagher Zolghadr menyampaikan daftar tuntutan tersebut dalam pesan tertulis.

Berikut tujuh hal yang diminta Iran kepada Amerika Serikat sebagai syarat membuka selat Hormuz:

1. AS Tidak Boleh Lagi Mengancam atau Mempermalukan Iran

Tuntutan pertama Iran berkaitan dengan hubungan politik antara Teheran dengan Washington.

Teheran menginginkan jaminan bahwa Iran tidak akan kembali diancam atau dipermalukan oleh Amerika Serikat.

"Memperbaiki perilakunya berarti Iran tidak boleh lagi diancam atau dipermalukan," kata Zolghadr.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak hanya meminta perubahan kebijakan dalam konflik saat ini, tetapi juga menginginkan perubahan pola hubungan dengan Washington ke depan.

2. Agresi terhadap Iran dan Sekutunya Harus Dihentikan

Iran juga menuntut penghentian permanen atas tindakan yang disebut Teheran sebagai agresi terhadap Iran dan sekutunya.

Editor: Bayu Putra
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