Iran Desak AS dan Pasukan Asing Keluar dari Timur Tengah

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Iran mulai membawa hasil perang dengan Amerika Serikat dan Israel ke level yang lebih luas. Teheran tidak hanya mengklaim Washington dan Tel Aviv gagal mencapai tujuan militernya, tetapi juga menyebut konflik tersebut sebagai bukti bahwa keberadaan pasukan asing menjadi sumber utama ketidakamanan di Timur Tengah.
Ali Akbar Velayati, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran untuk urusan internasional, mengatakan perkembangan terbaru menunjukkan ketahanan militer Iran, keteguhan rakyatnya, serta keberanian kelompok-kelompok yang tergabung dalam Resistance Axis.
Menurut Velayati, hasil perang semakin memperkuat pandangan bahwa pasukan asing seharusnya meninggalkan kawasan Timur Tengah.
"Perkembangan terbaru mencerminkan ketahanan angkatan bersenjata, keteguhan warga Iran, dan keberanian Poros Perlawanan," tulis Velayati di X pada Sabtu (8/8).
"Kekalahan AS dan rezim Zionis memperkuat keyakinan bahwa pasukan asing - penyebab utama ketidakamanan - harus meninggalkan wilayah tersebut," tambahnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana Iran berusaha menarik konsekuensi geopolitik yang lebih besar dari perang.
Bagi Teheran, konflik tidak semata-mata menjadi pertarungan antara Iran melawan AS dan Israel, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali keberadaan kekuatan militer asing di kawasan.
Velayati kemudian menawarkan kerja sama regional sebagai alternatif terhadap ketergantungan pada kekuatan militer dari luar kawasan.
Menurut dia, peningkatan kerja sama antarnegara Timur Tengah dapat menjadi kerangka baru untuk membangun keamanan regional.
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