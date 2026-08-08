Korea Selatan Diterpa Gelombang Panas Hingga 37 Derajat Celcius

JawaPos.com - Sebagian besar wilayah Korea Selatan dilanda gelombang panas yang intens, dengan suhu pada siang hari diperkirakan mencapai 37 derajat Celsius, media setempat melaporkan, Sabtu, mengutip badan meteorologi negara tersebut, dikutip dari ANTARA.

Administrasi Meteorologi Korea (KMA) memperkirakan hujan lebat hingga 100 milimeter di sejumlah wilayah pesisir timur dan pegunungan Provinsi Gangwon pada Sabtu sore. Sementara itu, Seoul dan wilayah tengah Korea Selatan berpotensi diguyur hujan hingga 40 milimeter, menurut kantor berita Yonhap.

Suhu diperkirakan turun sementara selama hujan, tetapi kembali meningkat setelah panas dan kelembapan kembali.

Pihak berwenang juga untuk sementara mengurangi atau menangguhkan sejumlah pelaksanaan ujian mengemudi karena kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan akibat panas.

Data pemerintah menunjukkan rata-rata 638 kasus gangguan kesehatan akibat panas dilaporkan setiap tahun sejak awal hingga akhir Agustus selama periode 2021-2025. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata 215 kasus pada periode 2011-2015.

Pada 2024, sebanyak 1.299 orang mengalami gangguan kesehatan akibat panas selama periode tersebut dan 12 orang meninggal dunia.