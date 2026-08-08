Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 23.46 WIB

Korea Selatan Diterpa Gelombang Panas Hingga 37 Derajat Celcius

Ilustrasi gejala heatstroke/freepik - Image

Ilustrasi gejala heatstroke/freepik

JawaPos.com - Sebagian besar wilayah Korea Selatan dilanda gelombang panas yang intens, dengan suhu pada siang hari diperkirakan mencapai 37 derajat Celsius, media setempat melaporkan, Sabtu, mengutip badan meteorologi negara tersebut, dikutip dari ANTARA.

Administrasi Meteorologi Korea (KMA) memperkirakan hujan lebat hingga 100 milimeter di sejumlah wilayah pesisir timur dan pegunungan Provinsi Gangwon pada Sabtu sore. Sementara itu, Seoul dan wilayah tengah Korea Selatan berpotensi diguyur hujan hingga 40 milimeter, menurut kantor berita Yonhap.

Suhu diperkirakan turun sementara selama hujan, tetapi kembali meningkat setelah panas dan kelembapan kembali.

Pihak berwenang juga untuk sementara mengurangi atau menangguhkan sejumlah pelaksanaan ujian mengemudi karena kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan akibat panas.

Data pemerintah menunjukkan rata-rata 638 kasus gangguan kesehatan akibat panas dilaporkan setiap tahun sejak awal hingga akhir Agustus selama periode 2021-2025. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata 215 kasus pada periode 2011-2015.

Pada 2024, sebanyak 1.299 orang mengalami gangguan kesehatan akibat panas selama periode tersebut dan 12 orang meninggal dunia.

Prakiraan cuaca menunjukkan gelombang panas akan berlanjut hingga akhir Agustus, dengan suhu siang hari umumnya berkisar antara 31 hingga 35 derajat Celsius di seluruh negeri.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Presiden Korsel Beri Peringatan Gelombang Panas, 16 Orang Tewas - Image
Internasional

Presiden Korsel Beri Peringatan Gelombang Panas, 16 Orang Tewas

Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.50 WIB

Korea Selatan Siaga Darurat Gelombang Panas, Suhu Pecah Rekor 42,5 Derajat - Image
Internasional

Korea Selatan Siaga Darurat Gelombang Panas, Suhu Pecah Rekor 42,5 Derajat

Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.28 WIB

Saat Udara Dingin Menjadi Kemewahan, Ini Dampaknya bagi Kesehatan Mental  - Image
Lifestyle

Saat Udara Dingin Menjadi Kemewahan, Ini Dampaknya bagi Kesehatan Mental 

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.36 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore