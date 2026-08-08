Washington Mulai Kebingungan Hadapi Iran, Jenderal Tinggi AS Kelimpungan

JawaPos.com - Washington mulai menghadapi dilema dalam perang melawan Iran. Hampir enam bulan setelah konflik pecah, opsi militer yang tersedia nyatanya belum mampu memaksa Teheran menerima kesepakatan sesuai keinginan Presiden Donald Trump.

Kondisi itu bahkan mendorong Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine secara pribadi mencari jalan keluar dari perang.

Tiga sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan Caine telah menyampaikan kepada sejumlah penasihat senior Trump bahwa Washington perlu menemukan off-ramp atau jalur untuk mengakhiri konflik.

Kekhawatiran Caine terutama berkaitan dengan risiko jika perang terus diperluas. Menurut sumber-sumber tersebut, sejumlah opsi militer yang tersedia justru dapat menjadi bumerang, sementara mengandalkan serangan udara saja kemungkinan tidak cukup untuk mencapai tujuan politik Trump.

"Caine sedang mencari jalan keluar," kata salah satu sumber secara tegas dinukil dari CNN.

Sikap tersebut menunjukkan persoalan yang kini dihadapi Washington bukan semata-mata bagaimana meningkatkan serangan terhadap Iran, melainkan bagaimana mengakhiri perang tanpa membuat Amerika Serikat semakin terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Jenderal AS Mulai Cari Jalan Keluar Caine disebut tidak sendirian dalam melihat perang Iran telah mencapai titik persimpangan. Dia dilaporkan telah membahas kekhawatiran mengenai opsi untuk meningkatkan operasi militer dengan sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump.

Di antaranya adalah Direktur CIA John Ratcliffe, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance.

Dua sumber mengatakan Caine juga melakukan pembicaraan khusus dengan beberapa pejabat yang memiliki pandangan serupa.