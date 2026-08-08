Bendera Nazi Ditemukan di Rumah Remaja 14 Tahun Pelaku Penembakan Maut Thailand

JawaPos.com — Sebuah bendera Nazi ditemukan di halaman rumah remaja berusia 14 tahun yang diduga melakukan penembakan massal di sebuah sekolah di Thailand, Jumat (7/8/2025).

Temuan tersebut muncul ketika polisi menyelidiki rangkaian peristiwa yang bermula dari rumah keluarga remaja itu di pinggiran Bangkok hingga berakhir dengan tewasnya delapan orang.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (8/8/2025), polisi mengatakan remaja tersebut terlebih dahulu menembak mati kakek dan neneknya sekitar pukul 05.00 waktu setempat di rumah dua lantai mereka di Bang Bua Thong, kawasan yang berbatasan dengan persawahan dan berjarak sekitar 90 menit perjalanan dari pusat Bangkok.

Kedua lansia itu masing-masing tewas akibat satu tembakan di kepala. Polisi mengatakan senjata yang digunakan merupakan milik sang kakek dan menemukan indikasi bahwa remaja tersebut sempat mencari senjata itu di kamar kakeknya.

Bendera Nazi Berada di Halaman Rumah

Rumah tersebut menjadi salah satu lokasi penting dalam penyelidikan karena menjadi tempat awal rangkaian penembakan. Rumah itu dikelilingi pepohonan dan pagar beton, dengan kanal di bagian depan serta lahan kosong di belakang.

Di halaman rumah, polisi menemukan sebuah bendera Nazi berwarna merah dan putih. Namun, berdasarkan keterangan polisi kepada Reuters, bendera tersebut merupakan milik paman remaja tersebut.

Tidak ada keterangan dari polisi dalam laporan Reuters yang menyatakan bahwa bendera tersebut berkaitan dengan ideologi, motif, atau rencana penembakan. Karena itu, keberadaan bendera tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa remaja itu melakukan serangan karena alasan ideologis. Keberadaan orang tua remaja tersebut juga masih belum jelas.

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