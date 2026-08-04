Tonggak Baru Diaspora, Masjid Pertama Indonesia di Kanada Barat Resmi Berdiri

JawaPos.com - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat Indonesia di Kanada Barat mencatatkan sebuah pencapaian penting melalui peresmian Masjid Al-Ikhlas Centre di Edmonton, Alberta, pada Sabtu (1/8) waktu setempat.

Masjid ini menjadi rumah ibadah pertama yang dibangun atas prakarsa komunitas Indonesia di kawasan Kanada Barat sekaligus mencerminkan semangat gotong royong, wakaf, dan dakwah yang melampaui batas negara.

Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Centre digagas oleh Indonesian Muslim Community in Edmonton (IMCE) dengan dukungan gerakan wakaf kolaboratif yang diinisiasi Cinta Quran Foundation. Melalui partisipasi lebih dari 200.000 wakif dari Indonesia maupun berbagai negara, serta kontribusi influencer, mitra penggalangan dana, komunitas diaspora, lembaga, hingga perusahaan, terkumpul dana sebesar CAD 1.140.446,09 atau sekitar Rp14,6 miliar untuk merealisasikan pembangunan pusat ibadah tersebut.

Prosesi peresmian dihadiri oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver Nina Kurnia Widhi, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation Ustadz Fatih Karim, jajaran pengurus IMCE, serta pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan.

Acara tersebut menjadi penutup rangkaian safari dakwah Indonesia yang diselenggarakan di enam kota besar di Kanada. Selama kegiatan berlangsung, ribuan diaspora Indonesia bersama masyarakat Muslim setempat mengikuti berbagai agenda, mulai dari majelis ilmu, silaturahmi, hingga gerakan wakaf yang bermuara pada berdirinya Masjid Al-Ikhlas Centre.

"Meresmikan Masjid Al-Ikhlas Centre merupakan kebanggaan sekaligus momentum yang sangat bermakna. Saya menyaksikan perjalanan masjid ini sejak proses awal pembangunan hingga hari ini berdiri dengan indah. Semoga kehadirannya menjadi ruang yang mempererat persaudaraan, memperkuat peran masyarakat Indonesia di Kanada, sekaligus menjadi jembatan persahabatan Indonesia dan Kanada melalui nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan," ujar Nina Kurnia Widhi, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver.

Dengan diresmikannya Masjid Al-Ikhlas Centre, Cinta Quran Foundation kini telah berkontribusi menghadirkan tiga masjid Indonesia di luar negeri, yakni di Jepang, Australia, dan Kanada. Kehadiran masjid tersebut menjadi penanda semakin luasnya kiprah gerakan wakaf Indonesia dalam mendukung kebutuhan umat Islam di berbagai kawasan dunia.

"Hari ini kita tidak sekadar meresmikan sebuah bangunan, tetapi meresmikan harapan. Masjid Al-Ikhlas Centre adalah bukti bahwa ketika umat bersatu, batas negara bukan lagi penghalang untuk menghadirkan manfaat. Wakaf tidak hanya membangun masjid, tetapi juga membangun peradaban yang akan terus mengalirkan kebaikan lintas generasi," kata Ustadz Fatih Karim, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation.

Fungsinya tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah. Masjid Al-Ikhlas Centre juga disiapkan menjadi Islamic Centre pertama Indonesia di Kanada Barat dengan kapasitas sekitar 100 jamaah. Nantinya, fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pendidikan Al-Qur'an, pembinaan keluarga, pengembangan generasi muda, pelayanan sosial, pemberdayaan komunitas, hingga forum dialog lintas budaya guna memperkuat keharmonisan masyarakat Kanada yang multikultural.