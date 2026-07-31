Krisis Migran Ceuta Memanas, Tokoh Konservatif AS Bela Maroko dan Serang Spanyol

JawaPos.com – Gelombang kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta menjadi perhatian luas di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut dimanfaatkan sejumlah tokoh konservatif yang dekat dengan Presiden Donald Trump untuk mengkritik kebijakan pemerintah Spanyol sekaligus menyampaikan dukungan kepada Maroko.

Seperti dilansir El Mundo, Jumat (31/7), rekaman ribuan migran yang menyeberang ke Ceuta melalui darat maupun laut menjadi perbincangan besar di media sosial dan kalangan politik Amerika Serikat. Peristiwa itu juga memicu perdebatan di berbagai negara Eropa mengenai kebijakan migrasi dan pengamanan perbatasan.

Laporan El Mundo menyebut tokoh politik, analis, jurnalis, influencer pendukung gerakan Make America Great Again (MAGA), hingga ribuan akun media sosial menjadikan insiden di Ceuta sebagai bahan kampanye politik. Mereka mengaitkannya dengan narasi yang selama ini digunakan Donald Trump mengenai bahaya migrasi ilegal dan kebijakan perbatasan yang longgar.

Salah satu penasihat utama Trump, Stephen Miller, menulis di media sosial bahwa apa yang terjadi di Ceuta merupakan peringatan bagi Amerika Serikat. Menurutnya, Partai Demokrat akan kembali membuka peluang terjadinya migrasi ilegal dalam skala besar apabila kembali berkuasa.

Hubungan antara Gedung Putih dan pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez juga disebut sedang berada dalam kondisi yang buruk. El Mundo menyebut perbedaan pandangan mengenai belanja pertahanan NATO, penggunaan pangkalan militer Spanyol, serta sikap Madrid terhadap Palestina menjadi penyebab renggangnya hubungan kedua negara.

Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Presiden Trump telah lama memperingatkan Eropa mengenai konsekuensi kebijakan yang dianggap terlalu terbuka terhadap migrasi. Menurutnya, Spanyol dan negara-negara lain yang menerapkan kebijakan tersebut perlu segera mengubah arah agar tidak menghadapi dampak yang lebih besar.

Pemilik platform X, Elon Musk, juga ikut mengomentari rekaman migran yang memasuki Ceuta. Ia membandingkan situasi tersebut dengan film World War Z dan menyebut mayoritas pendatang merupakan pria usia militer, sehingga menurutnya situasi itu dapat dipandang sebagai sebuah invasi.

Dalam unggahan lainnya, Musk menyatakan masuknya migran ilegal dalam jumlah besar berpotensi membebani anggaran negara. Ia juga mengajak masyarakat untuk segera menyadari dampak yang menurutnya dapat ditimbulkan oleh migrasi massal.

Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan ucapan selamat kepada Raja Maroko pada peringatan hari penobatannya. Dalam pernyataan tersebut, Rubio kembali menegaskan dukungan Washington terhadap klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat serta menyebut Maroko sebagai mitra penting bagi stabilitas dan keamanan kawasan.