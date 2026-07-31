Hamas Setuju Pelucutan Senjata Bertahap Asal Israel Mundur dari Gaza

Ilustrasi atribut bendera Hamas. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Hamas dan sejumlah faksi Palestina baru saja menyepakati sebuah dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan proses pelucutan senjata di Jalur Gaza.
Kesepakatan tersebut disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai "langkah monumental" menuju perdamaian dan keamanan.
Meski demikian, implementasinya masih bergantung pada sejumlah syarat. Termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Salinan dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan bahwa seluruh pihak sepakat menyusun peta jalan (roadmap) rinci pelucutan senjata dalam waktu 14 hari.
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Tenggat tersebut dapat diperpanjang apabila disetujui badan verifikasi internasional dan seluruh pihak yang terlibat.
Meski demikian, Hamas menegaskan kesepakatan itu bukan berarti mereka akan langsung menyerahkan senjata.
Kelompok tersebut menyatakan pelaksanaan dokumen bergantung pada komitmen Israel menjalankan kewajibannya, terutama menarik pasukan dari Gaza dan membuka jalan bagi rekonstruksi wilayah tersebut.
"Negosiasi ini sulit dan berat, dan kami berusaha mencapai formula terbaik yang memungkinkan untuk dicapai," kata anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, kepada Al Jazeera.
Hamad menambahkan Hamas tidak akan melaksanakan bagian apa pun dari kesepakatan apabila Israel gagal memenuhi kewajibannya.
Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait dokumen tersebut.
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