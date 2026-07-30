Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.19 WIB

37 Negara Bagian di AS Alami Lonjakan COVID-19, Ini Daftar Wilayah yang Penularannya Meningkat

Ilustrasi COVID-19 kembali merebak di AS. (News-Medical) - Image

Ilustrasi COVID-19 kembali merebak di AS. (News-Medical)

JawaPos.com - Lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat. Data terbaru Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan sebanyak 37 negara bagian kini mengalami atau berpotensi mengalami peningkatan penularan virus.

Wilayah selatan Amerika menjadi kawasan dengan penyebaran yang paling menonjol. Negara bagian seperti Texas, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Tennessee, North Carolina, dan South Carolina seluruhnya masuk dalam kategori 'Growing', yang berarti penularan diperkirakan sedang meningkat.

Tak hanya di kawasan selatan, sejumlah negara bagian dengan populasi besar juga memperlihatkan tren serupa. California, New York, Illinois, dan Michigan saat ini juga diklasifikasikan mengalami pertumbuhan penularan COVID-19.

Sebaliknya, beberapa wilayah masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil. CDC memperkirakan Arizona, New Mexico, Montana, Wisconsin, Pennsylvania, dan New Jersey belum mengalami perubahan berarti dalam tingkat penularan.

Temuan tersebut didasarkan pada model Current Epidemic Trends yang menggunakan angka reproduksi efektif (Rt) untuk memprediksi arah penyebaran COVID-19 di setiap negara bagian.

CDC menjelaskan bahwa model tersebut tidak menghitung jumlah kasus secara langsung. Sebaliknya, sistem ini digunakan untuk memperkirakan apakah penularan di suatu wilayah sedang meningkat, menurun, atau tetap stabil berdasarkan berbagai data pengawasan epidemiologi.

Menariknya, hingga pembaruan data pada 22 Juli, tidak ada satu pun negara bagian yang dikategorikan mengalami penurunan penularan COVID-19. Sebanyak 11 negara bagian masih berada dalam kondisi stabil, sementara beberapa wilayah lainnya belum memiliki data yang memadai untuk menghasilkan estimasi.

Perubahan tren ini menjadi sinyal bahwa aktivitas penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat kembali meningkat setelah sempat melandai selama beberapa bulan terakhir, sehingga perkembangan situasi diperkirakan akan terus dipantau oleh otoritas kesehatan dalam beberapa pekan ke depan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Kasus COVID-19 Kembali Naik di AS, CDC Sebut Penularan Meningkat untuk Pertama Kalinya Sejak Awal Tahun - Image
Internasional

Kasus COVID-19 Kembali Naik di AS, CDC Sebut Penularan Meningkat untuk Pertama Kalinya Sejak Awal Tahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 18.46 WIB

Menkes Budi Tegaskan Penularan Hantavirus Sangat Sulit, Beda dengan Covid-19 - Image
Kesehatan

Menkes Budi Tegaskan Penularan Hantavirus Sangat Sulit, Beda dengan Covid-19

Selasa, 12 Mei 2026 | 21.59 WIB

Beda dengan Covid-19, WHO Klaim Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Bukan Pandemi Baru - Image
Internasional

Beda dengan Covid-19, WHO Klaim Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Bukan Pandemi Baru

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.41 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore