CENTCPM: Pasukan AS dan Arab Saudi Serang Kelompok yang Didukung Iran di Irak

JawaPos.com - Komando Pusat militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan pasukan AS dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi bersama terhadap kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran dan fasilitas mereka di Irak.

“Komando Pusat AS dan Angkatan Bersenjata Arab Saudi melakukan serangan presisi di Irak pada 28 Juli terhadap kelompok teroris yang bersekutu dengan Iran dan diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk menyerang pasukan AS serta infrastruktur energi Arab Saudi,” kata CENTCOM dalam pernyataan pers, dikutip dari Antara, Rabu (29/7).

Jet tempur AS dan Arab Saudi menargetkan sejumlah fasilitas logistik dan persenjataan di Irak bagian timur. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap lebih dari 30 serangan drone yang dilancarkan IRGC Iran dalam 72 jam sebelumnya.

“Serangan-serangan yang tidak beralasan terhadap pasukan AS tersebut tidak berhasil,” tegas CENTCOM.

CENTCOM mengklaim bahwa kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak melakukan lebih dari 600 “upaya serangan” terhadap warga negara dan fasilitas AS antara Februari dan April.

“IRGC dan kelompok-kelompok proksinya yang berstatus teroris harus menghentikan serangan-serangan ini untuk menghindari respons militer AS lebih lanjut,” tambahnya.

Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Rabu pagi mengatakan bahwa serangan bersama dengan AS terhadap target kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak dilakukan sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari wilayah Irak terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi.

Dengan mengutip Pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak untuk membela diri, kementerian tersebut mengatakan Arab Saudi dan AS melakukan “serangan yang tepat dan terarah” terhadap sejumlah target di Irak yang terkait dengan serangan terhadap infrastruktur energi Saudi.