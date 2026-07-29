CENTCPM: Pasukan AS dan Arab Saudi Serang Kelompok yang Didukung Iran di Irak

Ilustrasi jet tempur AS. (The Jerusalem Post)
JawaPos.com - Komando Pusat militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan pasukan AS dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi bersama terhadap kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran dan fasilitas mereka di Irak.
“Komando Pusat AS dan Angkatan Bersenjata Arab Saudi melakukan serangan presisi di Irak pada 28 Juli terhadap kelompok teroris yang bersekutu dengan Iran dan diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk menyerang pasukan AS serta infrastruktur energi Arab Saudi,” kata CENTCOM dalam pernyataan pers, dikutip dari Antara, Rabu (29/7).
Jet tempur AS dan Arab Saudi menargetkan sejumlah fasilitas logistik dan persenjataan di Irak bagian timur. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap lebih dari 30 serangan drone yang dilancarkan IRGC Iran dalam 72 jam sebelumnya.
“Serangan-serangan yang tidak beralasan terhadap pasukan AS tersebut tidak berhasil,” tegas CENTCOM.
CENTCOM mengklaim bahwa kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak melakukan lebih dari 600 “upaya serangan” terhadap warga negara dan fasilitas AS antara Februari dan April.
“IRGC dan kelompok-kelompok proksinya yang berstatus teroris harus menghentikan serangan-serangan ini untuk menghindari respons militer AS lebih lanjut,” tambahnya.
Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Rabu pagi mengatakan bahwa serangan bersama dengan AS terhadap target kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak dilakukan sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari wilayah Irak terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi.
Dengan mengutip Pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak untuk membela diri, kementerian tersebut mengatakan Arab Saudi dan AS melakukan “serangan yang tepat dan terarah” terhadap sejumlah target di Irak yang terkait dengan serangan terhadap infrastruktur energi Saudi.
“Kerajaan menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan eskalasi, tetapi akan merespons setiap agresi yang dihadapinya,” tambah kementerian tersebut.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya