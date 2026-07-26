Militer AS Naik ke Tanker Berbendara Komoro di Laut Arab

Kapal perang AS dikerahkan kembali dalam blokade laut terhadap Iran di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara (The Guardian)

JawaPos.com - Militer Amerika Serikat naik ke tanker berbendera Komoro di Laut Arab. Mereka melakukan inspeksi sebagai bagian dari penegakan blokade maritim terhadap Iran, menurut Komando Pusat AS (CENTCOM).

"Hari ini, pasukan AS telah menyelesaikan proses verifikasi dengan naik ke atas kapal M/T Charminar berbendera Komoro di Laut Arab dan tanker tersebut kini telah melanjutkan perjalanannya," kata CENTCOM dalam unggahan di platform X dilansir dari Antara, Minggu (26/7).

Pasukan bersenjata AS itu juga mengalihkan 12 kapal komersial yang, menurut mereka, berusaha menembus blokade laut terhadap Iran, tambah pernyataan tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (23/7), Presiden AS Donald Trump mengatakan pihaknya akan memanfaatkan aset-aset beku Iran bawah kendali AS untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal dan muatan di tengah blokade militer AS di Selat Hormuz.

AS dan Iran sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik sejak 28 Februari lalu.

Namun, militer AS kembali melancarkan serangkaian serangan ke Iran sejak 8 Juli. CENTCOM pun berdalih serangan itu merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.