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Rian Alfianto
Selasa, 28 Juli 2026 | 03.44 WIB

Israel Tangkap 130 Warga Palestina usai Bentrokan Maut di Tepi Barat, Kekerasan Pemukim Kian Meluas

Warga Palestina di Tepi Barat telah melaporkan gelombang kekerasan dari pemukim Israel. (ABC News: Hamish Harty) - Image

Warga Palestina di Tepi Barat telah melaporkan gelombang kekerasan dari pemukim Israel. (ABC News: Hamish Harty)

JawaPos.com - Israel meningkatkan operasi keamanan besar-besaran di Tepi Barat dengan menangkap lebih dari 130 warga Palestina setelah bentrokan mematikan yang menewaskan dua warga Israel dan empat warga Palestina.

Insiden tersebut memicu gelombang serangan balasan oleh para pemukim Israel terhadap sejumlah desa Palestina, memperburuk ketegangan di wilayah yang diduduki itu.

Militer Israel menyebut penangkapan massal dilakukan dalam operasi kontra-terorisme yang digelar sepanjang akhir pekan. Penggerebekan menyasar sejumlah desa di sekitar Kota Nablus, wilayah yang menjadi pusat bentrokan akhir pekan lalu.

Di saat yang sama, warga Palestina melaporkan meningkatnya aksi kekerasan oleh kelompok pemukim Israel. Sejumlah rumah, kendaraan, lahan pertanian, hingga sebuah masjid yang masih dalam tahap pembangunan menjadi sasaran pembakaran dan perusakan.

Peristiwa ini menjadi bentrokan paling mematikan di Tepi Barat sepanjang tahun dan dikhawatirkan memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Pemukim Israel Lakukan Serangan Balasan

Setelah insiden penembakan pada Jumat, sejumlah pemukim Israel tetap bertahan di lokasi kejadian di pinggiran Desa Tell, selatan Nablus.

Seorang pemukim yang diyakini berasal dari komunitas Havat Gilad bahkan mengancam tim media ABC yang berada di lokasi.

"Tinggalkan area dengan cepat sebelum kami menembakmu," katanya.

Serangan balasan juga terjadi di desa-desa sekitar, termasuk Sarra. Warga menyebut para pemukim menggunakan buldoser untuk menghancurkan kebun zaitun, sementara rumah dan kendaraan dibakar.

Editor: Bintang Pradewo
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