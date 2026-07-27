Pakistan dan Qatar Bersikeras Damaikan AS dan Iran, tapi Proposal Terbarunya Ditolak

JawaPos.com - Upaya terbaru untuk mengakhiri konflik antara Iran dan Amerika Serikat belum membuahkan hasil. Proposal perdamaian yang disusun Pakistan dan Qatar sebagai mediator dilaporkan telah ditolak oleh Washington maupun Teheran, meski kedua negara itu sebelumnya telah menerima penyampaian formula bersama yang ditawarkan.

Informasi tersebut disampaikan sumber pemerintah Pakistan kepada Anadolu Agency. Dikutip via AVA, menurut sumber itu, Islamabad dan Doha kini terus mengintensifkan pertukaran pesan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya membuka kembali jalur diplomasi setelah kedua pihak memberikan respons atas proposal tersebut.

Proposal bersama yang disiapkan Pakistan dan Qatar, dengan melibatkan konsultasi bersama sejumlah mitra regional, menawarkan langkah awal untuk menghentikan perang dan membawa kedua negara kembali ke meja perundingan.

Salah satu poin utama dalam proposal itu adalah meminta Iran dan Amerika Serikat kembali ke posisi masing-masing sebelum 9 Juli sebagai langkah pertama untuk memulai kembali negosiasi.

Selain itu, Iran diminta 'segera' membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat diminta mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta mencabut sanksi yang membatasi penjualan minyak negara tersebut.

Tak hanya itu, formula perdamaian tersebut juga mengusulkan gencatan senjata selama dua pekan guna menghentikan aksi saling serang dan memberikan ruang bagi proses diplomasi.

Apabila disetujui kedua pihak, perundingan dijadwalkan segera digelar di Islamabad atau Doha. Proposal itu juga menempatkan implementasi gencatan senjata di Lebanon selatan sebagai salah satu agenda prioritas pembahasan.

Namun, peluang tercapainya kesepakatan masih terlihat kecil. Saluran televisi Saudi Al-Hadath melaporkan bahwa Washington dan Teheran sama-sama menolak tawaran Pakistan dan Qatar untuk melanjutkan negosiasi.