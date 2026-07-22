Menlu Iran Ungkap Detik-detik Selamat dari Serangan AS-Israel yang Tewaskan Khamenei, Akui Ada Kebocoran Intelijen

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap untuk pertama kalinya detik-detik dirinya selamat dari serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama perang pada Februari lalu.

Dalam kesaksiannya, Araghchi mengakui Israel dan AS memiliki informasi intelijen yang sangat akurat mengenai lokasi para petinggi Iran sehingga mampu melancarkan serangan yang menghantam pusat kepemimpinan negara.

Dalam wawancara dengan jurnalis Iran Javad Mogouyi yang dipublikasikan secara daring pada Minggu, Araghchi mengatakan dirinya berhasil keluar dari reruntuhan gedung setelah terkena ledakan dan sejak itu terus berpindah-pindah menggunakan mobil di Teheran demi menghindari serangan lanjutan.

Ia menilai keberhasilan serangan tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam sistem keamanan Iran.

"Yang terpenting menurut saya adalah Israel mengetahui adanya pertemuan-pertemuan itu. Ini mungkin menunjukkan adanya celah keamanan yang kemungkinan masih ada. Hal itu harus diperbaiki," kata Araghchi mengutip Guardian.

Selamat Setelah Tertimbun Reruntuhan Araghchi menceritakan, saat serangan dimulai ia sedang melapor kepada Wakil Kepala Staf Ali Asghar Hijazi ketika tiga ledakan besar mengguncang kompleks kepemimpinan Iran hanya dalam hitungan detik.

Menurutnya, ledakan ketiga menghantam langsung bagian gedung tempat kantor Hijazi berada hingga menghancurkan sebagian besar bangunan.

"Ledakan ketiga hampir tepat di samping gedung kami. Bagian tempat kantor Tuan Hijazi berada terkena langsung, dan sisi kiri bangunan hancur total," ujarnya.

Sekretaris Hijazi dilaporkan tewas seketika. Sementara Araghchi dan Hijazi selamat meski tertimbun puing-puing bangunan.