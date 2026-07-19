Gol Cepat Declan Rice Antar Inggris Catat Rekor Bersejarah pada Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Declan Rice mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia FIFA setelah mencetak gol cepat saat Inggris menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7), Gelandang Inggris tersebut membuka keunggulan timnya ketika pertandingan baru berlangsung 2 menit 16 detik. Gol tersebut menjadi gol tercepat ketiga yang pernah tercipta dalam sejarah pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA.

Menurut data statistik MisterChip, hanya dua pemain yang mampu mencetak gol lebih cepat dibandingkan Rice dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA.

Rekor tercepat masih dipegang Hakan Şükür yang mencetak gol untuk Turki hanya dalam 11 detik saat menghadapi Korea Selatan pada Piala Dunia FIFA 2002.

Sementara itu, posisi kedua ditempati Ernst Lehner dari Jerman yang membobol gawang Austria pada detik ke-25 dalam Piala Dunia FIFA 1934.

Catatan tersebut menjadi pelengkap penampilan impresif Rice sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 bersama Inggris. Gelandang Arsenal itu tampil konsisten dalam menjaga keseimbangan lini tengah, merebut penguasaan bola, serta mendukung serangan tim asuhan Thomas Tuchel.

Gol ke gawang Prancis juga menjadi gol perdana Rice sepanjang penampilannya di ajang Piala Dunia FIFA.

Gol cepat Rice memberikan keunggulan awal bagi Inggris sekaligus menjadi salah satu momen bersejarah dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA.

Keberhasilan tersebut menempatkan Rice sejajar dengan Hakan Şükür dan Ernst Lehner sebagai pemilik gol tercepat dalam sejarah laga perebutan peringkat ketiga.